Beeld van Lionel Messi in museum in Barcelona leidt tot hoongelach

Het Museu de Cera in Barcelona heeft het wassenbeeld van Lionel Messi onthuld. Het wassenbeeldmuseum maakt met trots bekend dat er drie maanden is gewerkt aan de figuur die de stervoetballer van Barcelona moet representeren, maar er klinken zeker niet alleen positieve geluiden. Het beeld lijkt namelijk niet echt op Messi, vinden de meesten.

Ángel Díaz, zakelijk directeur van het Museu de Cera, legt aan Mundo Deportivo uit dat diverse mensen hebben meegewerkt aan het beeld van Messi. Zo is er een beeldhouwer, kapper en make-upartiest ingeschakeld en zijn ook de ogen door een speciale kunstenaar gemaakt. Messi komt in het wassenbeeldmuseum aan de Ramblas van Barcelona te staan naast grootheden uit de sport als Michael Jordan, Fernando Alonso, Serena Williams en Rafael Nadal.

??| The statue of Lionel Messi at the Barcelona wax museum. pic.twitter.com/K287NINz4K — BarcaBuzz (@Barca_Buzz) December 3, 2020

Op Twitter leidt het beeld vooral tot hoongelach. "Het wassenbeeld van Messi lijkt erg blij, maar het lijkt niet op Messi", lacht iemand. Ook worden er vergelijkingen gemaakt met een standbeeld dat Cristiano Ronaldo in 2017 kreeg. Het beeld van de aanvaller van Juventus kreeg zoveel kritiek dat besloten werd om het te vernietigen. Een jaar later werd een nieuw beeld gepresenteerd, dat meer in de buurt komt bij het gezicht van Ronaldo.