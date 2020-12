Besiktas mede dankzij Atiba Hutchinson overtuigend langs Kasimpasa

Besiktas heeft zich vrijdagavond verzekerd van de drie punten in het duel met Kasimpasa. In het eigen Vodafone Park wonnen de Zwarte Adelaars met 3-0. Voormalig PSV’er Atiba Hutchinson was verantwoordelijk voor het tweede doelpunt van de thuisploeg. De overige goals werden verzorgd Bernard Mensah en Vincent Aboubakar. Dankzij de ruime thuiszege klimt Besiktas naar vierde plek op de ranglijst; de bezoekers blijven voorlopig steken op de zesde plaats.

De thuisploeg begon met aanvallend voetbal aan de confrontatie met Kasimpasa, dat bij aanvang van de wedstrijd een punt achter Besiktas stond. Ondanks de opportunistische speelwijze viel pas in de blessuretijd van de eerste helft de openingstreffer. De doelman van de bezoekers tikte een voorzet voor de voeten van Mensah, die op de juiste plek stond om de rebound binnen te schieten: 1-0.

Tien minuten na rust ging het opnieuw mis voor Kasimpasa. Florent Hadergjonaj wilde de angel uit een gevaarlijke aanval halen, maar deed dat onreglementair met een trap van achter en kreeg de rode kaart gepresenteerd. Vervolgens was het Hutchinson die in de zeventigste minuut voor verdubbeling van de marge zorgde. De middenvelder werd in de zestien aangespeeld vanaf de rechterkant en werkte de bal zelfverzekerd langs doelman Ramazan Köse: 2-0. De eindstand werd vijf minuten later bepaald door Aboubakar: de Kameroenees knikte de 3-0 uit een voorzet vanaf de rechterkant fraai binnen.