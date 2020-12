Paris Saint-Germain wil contract van aankoop van 25 miljoen ontbinden

Paris Saint-Germain wil zo snel mogelijk afscheid nemen van Jesé Rodríguez, zo meldt Le Parisien. De Franse grootmacht is in verregaande onderhandelingen met de 27-jarige aanvaller over het ontbinden van zijn contract, dat komende zomer afloopt. Jesé strijkt sinds 2016 liefst 420.000 euro per maand op in de Franse hoofdstad.

Jesé heeft al toestemming van PSG om voorlopig te verblijven in zijn thuisland Spanje. De verwachting is dat de buitenspeler en zijn werkgever op korte termijn een akkoord bereiken over het ontbinden van zijn verbintenis. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal Jesé terug moeten naar Parijs om minstens tot aan de winterstop mee te trainen met PSG.

Bij Real Madrid, waar Jesé zijn jeugdopleiding genoot, stond de Spanjaard zeven jaar geleden te boek als groot talent. Uiteindelijk kwam de vleugelspits in drie seizoenen tot een respectabel aantal van 62 competitieduels (13 goals en 12 assists), toch besloot Real Madrid in 2016 om afscheid te nemen van Jesé. Paris Saint-Germain legde een transfersom van 25 miljoen euro neer, maar in Parijs kwam de aanvaller nooit uit de verf.

Al na zijn eerste half jaar besloot PSG om Jesé op huurbasis naar Las Palmas te sturen. Daarna volgden huurperiodes bij Stoke City, Real Betis en Sporting Portugal, maar nergens werd het verblijf van de aanvaller een succes. In totaal blijft Jesé steken op slechts twaalf competitieoptredens voor PSG, waarin hij één keer wist te scoren.