Feyenoord lijkt haast te moeten maken: ‘Hij staat bovenaan de lijst van Ajax’

Het klopt dat Arne Slot in de belangstelling staat van Feyenoord, zo verzekert Valentijn Driessen vrijdagmiddag in een analyse over de huidige oefenmeester van AZ. Feyenoord Transfermarkt bracht hem eerder deze vrijdag in verband met de opvolging van Dick Advocaat in De Kuip. De chef voetbal van De Telegraaf denkt voorts dat Ajax snel moet handelen, mocht de Amsterdamse club Slot zien als toekomstige opvolger van Erik ten Hag in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik heb het na het nieuws over het vertrek van Advocaat zelf aangedragen. Waarom denkt Feyenoord niet aan Arne Slot?", opent Driessen in een video-item van het dagblad. "Je maakt een lijstje met de talentvolle trainers en Arne Slot is eigenlijk de kroonprins van het trainersgilde. Hij heeft al internationale ervaring met AZ en doet het heel goed. Slot kan een bepaald systeem inslijpen en AZ speelt heel herkenbaar voetbal, veel talenten die daar doorstromen. Dat is allemaal wat Feyenoord ook wil. Ik begrijp heel goed dat Feyenoord zijn pijlen richt op Arne Slot."

"En wij hadden het van de week al gezegd en gisteren (donderdag, red.) kwam het ter sprake op de persconferentie na de wedstrijd tegen Napoli. Toen ontkende hij eigenlijk niets", vervolgt Driessen zijn relaas over de bij Feyenoord genoemde Slot. "Hij zei alleen van: 'Ik wil niet dat mijn spelers terwijl ze hier bij AZ onder contract staan het hebben over andere clubs, dus ik heb het ook niet over andere clubs'. Maar hij had ook kunnen zeggen: 'Feyenoord? Absoluut geen sprake van'. Dus daar speelt wel wat."

‘Feyenoord schakelt snel en gaat vol voor Slot als opvolger van Advocaat’

De huidige coach van AZ lijkt Dick Advocaat te moeten gaan opvolgen bij Feyenoord. Lees artikel

Driessen zou het wel begrijpen als Slot AZ op korte termijn inruilt voor Rotterdam-Zuid. "Feyenoord is toch een veel grotere club en veel meer aansprekend dan AZ. Die willen daar wel heen, maar de historie van Feyenoord blijft natuurlijk trekken en op het moment dat je daar natuurlijk wat neerzet, kom je als trainer natuurlijk ook weer veel makkelijker weg." Slot wordt echter niet alleen door Feyenoord gevolgd. "Maar het klopt ook dat hij bij Ajax bovenaan de lijst staat op het moment dat Ten Hag vertrekt. Ik denk dat de kans best aanwezig is dat Ten Hag ook aan zijn laatste seizoen bezig is bij Ajax."

"Dus dat Ajax eventueel moet schakelen op het moment dat ze Slot willen hebben. Ik zou Ajax zijnde er toch rekening mee houden dat dit aan de gang is tussen Feyenoord en Slot. Je zal toch vooruit moeten kijken, desnoods niet naar 2021 maar 2022. Dan heeft hij misschien de zekerheid dat hij de nieuwe trainer van Ajax wordt. En dan heb je misschien kans dat hij zegt: 'Nou, ik blijf nog een jaar bij AZ en dan kies ik voor Ajax'. Dan stap je wel iets hoger in natuurlijk."