Meevaller Ajax blijft uit: ‘Geen clausule dat hij niet tegen ons mag spelen’

Danilo is met negen doelpunten voorlopig de topscorer in de Eredivisie en met die status reist de 21-jarige aanvaller dit weekeinde af naar Amsterdam voor het uitduel van FC Twente met Ajax. Ondanks de stormachtige ontwikkeling van Danilo in Enschede heeft directeur voetbalzaken Marc Overmars er geen spijt van dat Ajax er afgelopen zomer voor koos om de Braziliaan op huurbasis ervaring op te laten doen bij FC Twente.

"We vonden Danilo nog niet goed genoeg voor Ajax 1 en te goed voor nog een jaar in Jong Ajax", verklaart Overmars de verhuurperiode in een interview met Het Parool. "Bij een club als FC Twente en met een goede trainer als Ron Jans kan hij zich verder ontwikkelen. We hebben geen clausule in het huurcontract opgenomen dat hij niet tegen Ajax mag spelen." Danilo lijkt dan ook gewoon te starten zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA. De huurling redde onlangs met een strafschop nog een punt voor FC Twente in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-1).

"We hebben Danilo verhuurd met een reden: hij moet spelen in de Eredivisie om een betere spits te worden. Hij zal zich willen laten gelden tegen ons. Moeten wij maar zorgen dat we beter zijn", voegt Overmars daaraan toe. Danilo is al enkele maanden één van de smaakmakers in de Eredivisie en mede dankzij zijn doelpunten bezet FC Twente momenteel de fraaie vijfde plaats in de Eredivisie. De jonge aanvaller deelt de topscorerstitel overigens met Steven Berghuis (Feyenoord) en Giorgios Giakoumakis (VVV-Venlo).

Ibrahim Afellay was onlangs nog lovend over de prestaties van Danilo in het shirt van FC Twente. "Ik ben wel gecharmeerd van hem", zo klonk het vorige maand in Studio Voetbal. "Hij doet het tot nu toe erg goed en maakt zijn goals. Maar ook in het meevoetballen, hij maakt logische keuzes. Hij maakt ook gewoon keuzes die je niet verwacht bij een spits van FC Twente, hij heeft toch een Ajax-verleden.” Volgens Afellay is Danilo, dit seizoen ook al goed voor vier assists, als spits in staat om zich onder de druk van de tegenstander uit te voetballen. "Als hij zo doorgaat dan denk ik dat Ajax hoe dan ook zijn vruchten daarvan gaat plukken."