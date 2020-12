‘Bijzondere opleving houdt Memphis Depay voorlopig weg uit Barcelona’

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Barcelona in januari een poging gaat ondernemen om Memphis Depay over te nemen van Olympique Lyon, zo weet Mundo Deportivo vrijdag te melden. Vanwege de moeilijke situatie in financieel opzicht geeft men er naar verluidt de voorkeur aan om de Oranje-international volgend jaar zomer transfervrij naar het Camp Nou te halen. Daarnaast lijkt trainer Ronald Koeman voorlopig voldoende vertrouwen te hebben in Martin Braithwaite.

Nog niet zolang geleden werd er nog volop getwijfeld over de toekomst van Braithwaite, die het bij de Catalaanse grootmacht voornamelijk moest doen met invalbeurten. Koeman zag hem puur als een reservespeler, zo luidde het oordeel in de Spaanse media. De situatie lijkt in korte tijd helemaal te zijn veranderd voor de 29-jarige spits uit Denemarken. Braithwaite had in drie opeenvolgende duels een basisplaats bij Barcelona en hij betaalde het vertrouwen van Koeman terug met vier doelpunten. Drie treffers kwamen in de Champions League-duels met Dynamo Kiev (0-4) en Ferencvaros (0-3). "Hij zorgt voor diepgang en laat anderen beter spelen. Het is een effectieve manier van spelen waar we volop van moeten profiteren als elftal", laat Koeman vrijdag weten op de persconferentie voorafgaand aan het duel met Cádiz van zaterdag.

Koeman zou daarnaast ook onder de indruk zijn van de professionaliteit die Braithwaite aan de dag legt bij Barcelona en het feit dat de Deen zich zeer sociaal opstelt ten opzichte van zijn ploeggenoten. Tevens is er volop tevredenheid over de werklust van de aanvaller en het gegeven dat hij verdedigers regelmatig weet af te troeven met zijn snelheid en slimmigheid in het vijandige strafschopgebied. De in januari van Leganés overgenomen spits is op zijn beurt ook gelukkig bij Barcelona en een tussentijds vertrek is wat hem betreft dan ook niet aan de orde, zo benadrukt Mundo Deportivo. Hij vroeg na het vertrek van Luis Suárez gelijk om het shirt met nummer 9, wat erop duidt dat de ervaren aanvaller per se wil slagen in Barcelona.

Eén en ander heeft als gevolg dat de interesse van Barcelona in Depay op een laag pitje lijkt te zijn gezet. Koeman liet deze week voorafgaand aan het treffen met Ferencvaros al weten het 'respectloos' te vinden om openlijk over de eventuele komst van zijn landgenoot te praten. Barcelona is recentelijk ook gelinkt aan Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) en Lautaro Martínez (Internazionale), maar onder meer door de coronacrisis lijkt de kans klein te zijn dat de Catalanen met miljoenen kunnen smijten voor aankopen.