Koeman tikt Tusquets op de vingers na uitspraak over Messi

Carles Tusquets, de interim-president van Barcelona, liet donderdagavond optekenen dat hij ervoor had gekozen om Lionel Messi afgelopen zomer te verkopen. Ronald Koeman geeft een dag later op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Cádiz te kennen dat hij niet blij is met de uitspreken van de tijdelijke opvolger van de vertrokken Josep Maria Bartomeu, omdat die ten koste gaan van de rust binnen de club.

“Financieel gezien had ik Messi in de zomer verkocht. Dat is echter een beslissing die de technische staf of de technisch secretaris van de club moet nemen, daar heb ik geen verstand van. Op financieel gebied was dat welkom geweest”, sprak Tusquets, die tegelijkertijd liet weten dat Barcelona in januari geen salarissen zal uitkeren, tegenover RAC1. De laatste tijd is er sowieso al veel speculatie over de toekomst van Messi. De Argentijnse sterspeler is in het bezit van een aflopend contract en is voorlopig geenszins van plan die verbintenis te verlengen. Messi wilde eigenlijk afgelopen zomer al vertrekken, maar werd door Barcelona aan zijn contract gehouden.

Koeman wordt vrijdag op de persconferentie andermaal gevraagd naar de toekomst van Messi. “We kennen de situatie van Leo. Als er iemand over zijn toekomst moet beslissen, is dat Leo zelf. Geluiden van buiten de club interesseren me verder niet. Maar als er binnen de club over gesproken wordt, helpt dat niet om de rust te behouden die we nodig hebben. We kunnen de buitenwacht niet controleren, maar alles binnen de club wel", zo tekenen Marca en Mundo Deportivo op uit de mond van Koeman.

Dat Neymar afgelopen week zei dat hij volgend seizoen weer met Messi wil samenspelen, zorgt nog eens voor extra speculatie. “Als club moet je altijd proberen om de beste spelers binnenboord te hebben”, zegt Koeman gevraagd naar Neymar. Het lijkt momenteel niet aannemelijk dat het armlastige Barcelona het zich kan veroorloven om Neymar los te weken bij Paris Saint-Germain. Les Parisiens worden wel tot de weinige clubs gerekend die het torenhoge salaris van Messi kunnen ophoesten.

Tijdens de persconferentie wordt Koeman tevens gevraagd naar Antoine Griezmann, dit seizoen voorlopig goed voor vijf doelpunten en twee assists in dertien officiële wedstrijden. “Hij is een geweldige speler die op verschillende posities kan spelen. Hij heeft moeilijke momenten gekend, maar werkt hard op het trainingsveld en dat zie je nu uiteindelijk op het veld”, geeft Koeman te kennen. Ook over Ousmane Dembélé laat de oefenmeester zich positief uit. “Hij heeft in fysiek opzicht stappen gemaakt en krijgt steeds meer vertrouwen. Je kan zien dat hij gelukkig is en ik ben blij met zijn spel, we blijven werken om dat te verbeteren.”

Koeman kan zaterdagavond voor de uitwedstrijd tegen Cádiz, verrassend genoeg momenteel de nummer zes van de Spaanse competitie, weer een beroep doen op Ronald Araujo, die de afgelopen weken afwezig was door een spierblessure. “We moeten een verstandig moment kiezen voor zijn rentree. In een normale situatie hebben we tegen Cádiz veel de bal. Ze hebben het in eigen stadion lastig dit seizoen, ze verliezen best wat punten. Het is een lastig veld, waarop we heel geconcentreerd op ons niveau moeten spelen om kansen te creëren en te scoren.”

“Op dit moment denk ik dat Atlético Madrid een sterk team is”, verwijst Koeman naar de huidige nummer twee van LaLiga, op wie Barcelona negen punten achterstand heeft. “Ze incasseren weinig doelpunten en komen vrijwel altijd op voorsprong. Maar het is nog een lang seizoen, waarin van alles kan gebeuren. We kunnen het ons niet veroorloven om veel meer punten te laten liggen. Tot het einde van het kalenderjaar moeten we iedere wedstrijd zien te winnen.”