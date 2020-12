‘Feyenoord schakelt snel en gaat vol voor Slot als opvolger van Advocaat’

Arne Slot moet met ingang van volgend seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord worden, zo weet Feyenoord Transfermarkt vrijdagmiddag te melden. Technisch directeur Frank Arnesen zou al in verregaande onderhandeling zijn met de huidige coach van AZ. Feyenoord komt op korte termijn met de aankondiging van de komst van Slot, zo klinkt het.

Advocaat kondigde afgelopen week aan dat hij na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer van Feyenoord. De 73-jarige coach liet een maand geleden al aan Arnesen weten dat hij er niet nog een seizoen aan vastplakt in De Kuip, waardoor de 'td' van de Rotterdammers al enige tijd bezig is met diens opvolging. Naar nu blijkt is Slot voor het Feyenoord-bestuur de voornaamste kandidaat om in de zomer van 2021 het stokje over te nemen van Advocaat.

Slot is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer van AZ, dat donderdagavond met 1-1 gelijkspeelde tegen Napoli in de groepsfase van de Europa League. In de Eredivisie staat de formatie van de 42-jarige oefenmeester op de zevende plaats, met vijf punten achterstand op nummer vier Feyenoord (22 om 17). Slot lijkt goed te kunnen werken met talenten en de Rotterdamse club wil graag dat de focus meer op de jeugdopleiding komt te liggen, wat de interesse in Slot kan verklaren.

In de afgelopen periode werden verschillende opvolgers genoemd van Advocaat, die in oktober 2019 werd gepresenteerd als opvolger van de opgestapte Jaap Stam. Onder meer de namen van Mark van Bommel, Henk Fraser, Wim Jonk, Dirk Kuyt en Phillip Cocu passeerden de revue in De Kuip. Het lijkt er nu echter op dat de leiding van Feyenoord ervoor kiest om met de jonge Slot in zee te gaan.

Slot werd donderdag na afloop van het thuisduel met Napoli geconfronteerd met de vermeende interesse van Feyenoord. "Ik denk als wij zo goed spelen als we doen dat bijna elke speler in de belangstelling staat van welke club dan ook. En als een speler dan op zulke vragen zou ingaan, dan zou ik het heel vervelend vinden als dat zo afleiden van hetgeen waar we mee bezig zijn, namelijk met AZ heel goed presteren. Dus laat de trainer daar nou het hele goede voorbeeld aan geven door op geen enkele wijze daarop in te gaan totdat er wél iets is om te melden. Maar zolang er niets is, zul je van ons niets horen, van mij niks in ieder geval", zo zei Slot op de persconferentie.