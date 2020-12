Ajax verlengt met Tagliafico, maar moet nog vrezen voor transfer in januari

Nicolás Tagliafico heeft zijn tot 2022 lopende contract bij Ajax verlengd tot medio 2023, zo maakt de Amsterdamse club vrijdag wereldkundig. De Telegraaf wist onlangs al te melden dat beide partijen de intentie hadden om de samenwerking na dit seizoen voort te zetten. Desondanks is het niet onmogelijk dat Tagliafico in de winterstop alsnog vertrekt, zo benadrukt zaakwaarnemer Ricardo Schlieper, met Internazionale als één van de voornaamste kandidaten om hem tussentijds over te nemen.

"Ja, uiteraard", antwoordt Schlieper vrijdag op de vraag van FC Inter News of het mogelijk is dat Tagliafico bij een goed bod al in januari al vertrekt bij Ajax. Calciomercato meldde eerder deze week dat er een afspraak met de Amsterdamse club ligt over korting op de huidige vraagprijs van 25 miljoen euro, maar volgens de belangenbehartiger van de vleugelverdediger is dat onzin. "Ik kan niet op specifieke bedragen ingaan, maar aan een dergelijk verzoek zal Ajax niet voldoen." De verwachting leeft in Amsterdam dat Ajax na dit seizoen meewerkt aan een transfer van Tagliafico, in ruil voor de tussentijdse contractverlenging en de opwaardering van de verbintenis. Daarnaast hoeft directeur voetbalzaken Marc Overmars de vraagprijs volgend jaar zomer niet drastisch naar beneden te brengen.

Zo maakt AFC Ajax de contractverlenging van Nicolás Tagliafico bekend. ?? Geplaatst door voetbalzone op Vrijdag 4 december 2020

Schlieper verklaart voorts waarom Tagliafico afgelopen zomer bij Ajax bleef, ondanks serieuze interesse vanuit het buitenland. "Veel clubs volgden hem, maar de coronacrisis heeft enorm veel invloed gehad op de transfermarkt, waardoor het voor veel spelers niet mogelijk is geweest om een transfer te maken", aldus Schlieper, die niet ontkent dat Inter nog steeds een optie is voor Tagliafico. "We volgen alle Europese topcompetities met veel interesse en de Italiaanse competitie hoort daar zeker bij.

Valentijn Driessen noemde de contractverlenging van Tagliafico onlangs al een 'handig spel van Ajax'. "Dat hebben ze natuurlijk eerder ook al gedaan met een aantal spelers. Dan weet je in ieder geval dat hij het seizoen bij je afmaakt, anders loopt hij in de winter weg", aldus de chef voetbal van De Telegraaf. "En stel je voor: Ajax overwintert in de Champions League, wat heel goed mogelijk is, dan heb je graag Tagliafico erbij. Want op dit moment heb je daar gewoon geen alternatief." Tagliafico speelt sinds januari 2018 voor Ajax en staat bijna drie jaar later op 111 officiële wedstrijden, waarin hij twaalf doelpunten maakte. De linksback veroverde in 2019 de landstitel én de TOTO KNVB Beker met Ajax. Enkele maanden later legde hij ook beslag op de Johan Cruijff Schaal.