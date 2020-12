Jan Boskamp geschrokken: ‘Ik dacht dat ik naar de andere kant ging’

Jan Boskamp kampte afgelopen tijd met een stevige griep. De 72-jarige analist verscheen donderdagavond bij RTL7 voor het eerst weer op televisie, nadat hij twee weken geleden vanwege hoge koorts verstek moest laten gaan bij Veronica Inside. Boskamp vertelt dat hij behoorlijk geschrokken is, vooral omdat hij vreesde dat hij besmet was met het coronavirus.

“Het gaat prima. Alleen het traplopen gaat nog een beetje moeilijk, maar dat was altijd al zo”, zegt Boskamp, die bij de zender aanschoof om de Europa League-wedstrijden van Feyenoord (tegen Dinamo Zagreb) en PSV (tegen Granada) te analyseren. “Ja, ik had echt schrik. Ik dacht dat ik naar de andere kant ging. Gelukkig was het niet wat de dokter en ik dachten: geen corona, maar een stevige griep.”

Er werd twee weken geleden in het programma Veronca Inside gemeld dat Boskamp ziek was. De oud-voetballer zou die maandagavond aanschuiven, maar moest verstek laten gaan omdat hij met hoge koorts op bed lag. “Jan heeft de verschijnselen van corona”, zei Johan Derksen. “Hij heeft de test gedaan, dat hoort hij morgen (dinsdag, red.) pas. Maar hij had vanavond weer hoge koorts. En Jan zit natuurlijk in een risicogroep, hij moet echt uitkijken.”

Een dag later meldde RTL7-presentator Simon Zijlemans al dat het beter ging met Boskamp, waarna spoedig het bericht volgde dat hij een negatieve coronatest had afgelegd. De analist schuift vrijdagavond voor het eerst weer aan in Veronica Inside.