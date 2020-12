Omsingeling van spelersbus blijkt opmaat tot ontslag van Patrick Vieira

Volgens verschillende Franse media is Patrick Viera aan zijn laatste uren bezig als hoofdtrainer bij OGC Nice. De ploeg uit de Ligue 1 verloor donderdagavond in de Europa League met 3-2 van het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en kan overwintering in Europa daardoor vergeten. Met een elfde plaats is Nice ook bezig aan een teleurstellend seizoen in de Ligue 1, waardoor de clubleiding besloten heeft om Vieira te laan uit te sturen.

De supporters hadden voorafgaand aan het duel met Bayer Leverkusen al duidelijk hun onvrede over de tegenvallende resultaten laten blijken. De spelersbus van Nice werd voorafgaand aan dat duel omsingeld door boze aanhangers. L’Équipe meldde donderdagavond na afloop van het verloren Europa League-duel dat het ontslag van Viera niet lang op zich zou laten wachten.

Nice, dat eigendom is van de Britse Miljardair Jim Ratcliffe en daardoor torenhoge ambities heeft, heeft het vertrek van de trainer vrijdagochtend vervolgens wereldkundig gemaakt via de officiële kanalen. Het contract van Viera liep tot het einde van het seizoen, maar de laatste vijf wedstrijden in alle competities gingen verloren, waaronder een pijnlijke 3-1 nederlaag in eigen huis tegen hekkensluiter Dijon.

Viera gaf donderdag na de nederlaag aan dat de supportersactie niet onverwachts kwam. “De supporters zijn gepassioneerd, ze houden van deze club en het doet hen pijn. We wilden deze wedstrijd winnen om de overwinning aan hen op te dragen. We hebben een reactie van de ploeg gezien, maar het is nog steeds niet genoeg om een team te verslaan dat duidelijk beter was over twee wedstrijden.”

Viera kreeg twee jaar geleden het vertrouwen bij Nice en leidde de ploeg afgelopen seizoen naar de vijfde eindnotering in de Ligue 1. De oud-international van Frankrijk kwam in 2018 over van het Amerikaanse New York City FC en werd de afgelopen jaren ook meer dan eens genoemd bij Arsenal. De Engelse club, waar hij tussen 1996 en 2005 speelde, besloot Unai Emery in 2019 echter te vervangen door Mikel Arteta.