Heitinga en Hofland krijgen goed nieuws; Kuyt nog niet geslaagd

De KNVB heeft bekendgemaakt dat elf deelnemers aan de UEFA Pro opleiding deze week hun trainersdiploma hebben behaald. Onder de geslaagden zitten onder anderen oud-internationals John Heitinga en Kevin Hofland. Voor Dirk Kuyt laat het diploma nog even op zich wachten. De oud-voetballer heeft de opleiding nog niet kunnen afronden door de coronacrisis.

Voor Kevin Hofland zal het een klein doekje voor het bloeden zijn. De uitgesproken oefenmeester moest onlangs het veld ruimen bij Fortuna Sittard en zag zijn plaats gisteren officieel worden in genomen door Sjors Ultee, die de komende anderhalf jaar wordt bijgestaan door assitent Rob Alflen. Heitinga maakt momenteel vlieguren als trainer in de jeugdopleiding bij Ajax.

Door het coronavirus heeft niet iedereen de opleiding met succes kunnen afronden. “Vanwege de coronacrisis hebben alle deelnemers langer dan gebruikelijk gedaan over de opleiding”, meldt de KNVB. “Vooral het praktijkgedeelte bleek vanwege de coronabeperkingen moeilijk in te plannen bij clubs. Dit is ook de reden dat drie deelnemers uit de ‘klas van 2019’, Virgilio Teixeira, Dennis van der Ree en Dirk Kuyt, de opleiding nog niet volledig hebben kunnen afronden.”

UEFA Pro is het hoogste trainersdiploma waarmee in heel Europa gewerkt kan worden door voetbaltrainers. Belangrijke voorwaarden om deel te kunnen nemen aan de opleiding is het behalen van UEFA A en aantoonbare ervaring. Daarbij moet minimaal twee jaar als zelfstandig hoofdtrainer worden doorgebracht in minimaal de hoofdklasse. Naast Heitinga en Hofland behaalden onder anderen Rob Penders, Rick Kruys en Rogier Meijer hun diploma. Meijer tekende afgelopen zomer zijn eerste contract als hoofdtrainer bij NEC na eerder deel uit te hebben gemaakt van de technische staf van de Nijmegenaren.

Naast de geslaagde mannen was er een eervolle vermelding voor Jessica Torny. De oud-international speelde in het verleden bij onder anderen FC Twente en Willem II en mag zich na Vera Pauw, Hesterine de Reus en Sarina Wiegman de vierde vrouw noemen die het getuigschrift in ontvangst heeft mogen nemen. Torny was de enige vrouwelijke deelneemster aan de opleiding en liep stage bij Heracles Almelo onder trainer Frank Wormuth.

De geslaagden: Kristof Aelbrecht, John Heitinga, Kevin Hofland, Rick Kruys, Rogier Meijer, Rob Penders, Aleksander Rankovic, Paul Simonis, Jessica Torny, Dave Vos, Willem Weijs