Mourinho niet verrast door ‘ongemotiveerde’ spelers: ‘Dat was bij United ook zo’

Tottenham Hotspur kende donderdagavond een moeizame generale in aanloop naar de stadsderby van aanstaande zondag tegen Arsenal. De ploeg van manager José Mourinho speelde in de groepsfas van de Europa League met 3-3 gelijk tegen LASK Linz. Het punt was voldoende voor plaatsing bij de laatste 32, maar het spel van de Engelsen oogde lang niet altijd fris. Na afloop van het duel trok Mourinho tegenover BBC de houding van enkele van zijn spelers in twijfel.

Tottenham kreeg op slag van rust de eerste tik te verwerken door een doelpunt van Peter Michorl, maar de stand werd nog voor rust gelijk getrokken door Gareth Bale, die scoorde vanaf elf meter. In de tweede helft kwam de ploeg van Mourinho twee keer op voorsprong, maar gaf het de zege in blessuretijd alsnog weg. “Ik denk dat het een kwestie van houding is. Dat heb ik eerder meegemaakt, zelfs bij Manchester United”, aldus de Portugees na afloop.

Mourinho heeft in het verleden ervaren dat spelers niet altijd tot op het bot gemotiveerd zijn voor de duels in de groepsfase van de Europa League. “Zodra je in de knock out-fase komt en de tegenstanders beter worden zie je de teams op een andere manier tegemoet.” De oefenmeester schrok dan ook niet van hetgeen hij donderdagavond voorgeschoteld kreeg van zijn ploeg. “Ik heb niks nieuws geleerd. Dat sommige spelers in de groepsfase van de Europa League niet gemotiveerd zijn, wist ik.”

Volgens Mourinho ligt het aan het totale plaatje wat een deel van zijn ploeg niet aanspreekt. “Het weer, de leegte in het stadion, de sfeer. Ik weet dat sommige spelers vinden dat ze daar niet zouden moeten zijn.” Het irriteert de oefenmeester, die Heung-Min Son en Pierre Höjbjerg nadrukkelijk buiten beschouwing wilde laten. “Dat zijn spelers die er altijd zijn voor het team. Hen maakt het niet uit waar, tegen wie en in welke competitie ze spelen. Het zijn spelers die elke wedstrijd spelen en een voorbeeld zijn voor de rest.”

Met het oog op het drukke speelschema en het duel van komend weekend met Arsenal gaf Mourinho een aantal van zijn basiskrachten rust. De spelers die het vertrouwen kregen maakten weinig indruk en mochten doelman Joe Hart bedanken dat the Spurs niet met een nederlaag terugkeerden uit Oostenrijk. Mourinho verklapte dat de fans van Tottenham aanstaande zondag weer kunnen rekenen op Harry Kane. De aanvoerder ontbrak donderdagavond vanwege een blessure, maar is voor het duel met the Gunners voldoende hersteld, verzekerde Mourinho. “Ik zou kunnen bluffen dat hij in de problemen zit, maar dat is niet zo. Hij gaat spelen zondag.”