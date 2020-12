Arjen Robben zet streep door 2020 en kan rentree in 2021 niet beloven

Arjen Robben komt dit kalenderjaar niet meer in actie. De aanvaller heeft problemen met zijn kuit en richt zich op het nieuwe jaar. Voorlopig werkt hij hard aan zijn herstel. “Het loopt nog niet zoals ik zou willen”, zegt hij op de clubwebsite. Robben staat al sinds oktober geblesseerd aan de kant en heeft tijdens zijn herstel een paar keer te maken gekregen met een terugslag.

Begin november maakte Robben op de clubwebsite al bekend dat hij voorlopig niet in actie zou komen. FC Groningen heeft vrijdagochtend naar buiten gebracht dat Robben in 2020 niet meer zal spelen. “We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, maar helaas zonder het gewenste resultaat”, vertelt Robben. “Ik zal de komende tijd gebruiken om te herstellen en wil heel graag in het nieuwe jaar met het team op het veld staan en wedstrijden gaan spelen. Of dit gaat lukken, kan ik nu nog niet zeggen. Dat zal de komende periode uitwijzen.”

Robben laat weten blij te zijn met de prestaties van de huidige nummer acht van de Eredivisie. “Hoewel mijn eigen situatie teleurstellend verloopt, ben ik blij dat onze ploeg het zo goed doet! De prestaties en het spel zijn prima en ik ben zelfs van mening dat we nog wat punten meer hadden kunnen hebben. Dat is alleen maar positief voor de rest van dit seizoen.”

Robben zei in november heel goed te begrijpen dat hij door de buitenwacht met argusogen wordt bekeken. "Natuurlijk. Er zullen vast reacties zijn in de zin van: ‘Wat is die jongen aan het doen?’ En zelf heb ik die gedachte heus ook wel eens: Heeft dit nog zin? Is er nog genoeg toekomstperspectief? Het moet natuurlijk wel leuk en realistisch blijven", aldus de vleugelaanvaller begin vorige maand.