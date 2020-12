AZ-talenten maken grote indruk op Napoli: ‘Jongens met een grote toekomst’

AZ zal met gemengde gevoels terugkijken op het Europa League-duel met Napoli (1-1) donderdagavond. De ploeg van Arne Slot keek al snel tegen een achterstand aan, maar rechtte de rug en kwam op gelijke hoogte door een doelpunt van Bruno Martins Indi. Teun Koopmeiners had vervolgens zelfs de winnende op zijn schoen, maar hij faalde vanaf elf meter. Dries Mertens, die de openingstreffer voor zijn rekening nam, raakte onder de indruk van het spel van de Alkmaarders en sprak na afloop van ‘een grote toekomst’ voor de talenten van AZ.

AZ liet zich donderdagavond van zijn beste kant zien en deed niet onder voor de nummer vijf uit de Serie A. Mertens looft de spelopvatting van de Alkmaarders. “Op basis van de kansen hadden wij de betere papieren, maar AZ had het betere van het spel. Ze weten wat ze doen, waar ze naartoe willen en hebben een leuk team”, zegt hij tegen FOX Sports. De Belgisch international voorspelt een mooie toekomst voor de aanstormende talenten van trainer Arne Slot. “Ik denk dat AZ wel echt een goed team is. Ze hebben leuke spelers met jongens die een grote toekomst hebben denk ik. Ook onder druk speelden ze goed.”

Door het gelijkspel is in de groep van AZ en Napoli nog geen enkele club zeker van de volgende ronde. Napoli gaat aan kop met twee punten voorsprong op Real Sociedad. De Spanjaarden reizen volgende week af naar Italië, terwijl AZ in Kroatië op bezoek gaat bij het uitgeschakelde Rijeka. “Het is jammer dat we niet hebben gewonnen”, gaat Mertens verder bij RTL 7. “Bij een overwinning hadden we iets meer rust kunnen hebben. Dat had het iets makkelijker gemaakt. Nu moeten we volgende week nog vol aan de bak.”

Mertens staat tot de zomer van 2022 onder contract bij Napoli en heeft het naar zijn zin in Napels. Voorlopig is hij dan ook niet van plan om te vertrekken. “Zolang het goed gaat blijf ik bij Napoli. Het is een mooie stad en ik heb het hier buiten het voetbal enorm naar mijn zin.” Mertens wordt in Napels op handen gedragen en kroonde zich afgelopen zomer tot topscorer aller tijden bij de club toen hij in de halve finale van de Coppa Italia tegen Internazionale zijn 122ste doelpunt maakte. “Ik word gewaardeerd omdat ik voor relatief weinig geld ben gekomen vergeleken met sommige andere spelers, denk ik. En ik blijf het goed doen. Het is altijd leuk om te horen dat je gewaardeerd wordt.”

Napoli was afgelopen week in de ban van het overlijden van Diego Maradona. Mertens heeft het verdriet van dichtbij meegemaakt in de stad waar Maradona grote successen behaalde. De Argentijn droeg zeven seizoenen het shirt van Napoli, werd twee keer landskampioen en won met de Italianen de UEFA Cup. “Het voetbal leeft enorm in Napels”, aldus de ex-aanvaller van onder meer FC Utrecht en PSV. ”Maradona heeft veel betekend voor de club en de stad. Hij heeft Napoli op de kaart gezet. Dan merk je pas was het doet als zo’n iemand overlijdt.”