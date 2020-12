PSV dreigt met camerabeelden na ‘trieste en respectloze daad’

Een PSV-shirt dat als eerbetoon aan de onlangs overleden voormalig voorzitter Harry van Raaij voor het Philips Stadion werd opgehangen, is gestolen. PSV heeft via Facebook een oproep gedaan aan de dief om zich te melden. De club laat weten dat het beschikt over camerabeelden en wanneer de dief zich niet meldt, zullen de beelden verspreid worden.

Vanwege het overlijden van Van Raaij werd bij de poort van de oosttribune van het stadion een herdenkingsplek ingericht. Er liggen bloemen, hangen vlaggen en sjaals van PSV. Ook hing er een shirt, dat nu blijkt gestolen. Het shirt zou afgelopen maandag rond 21.00 uur zijn ontvreemd. PSV wil het shirt graag terug en roept de dief op om zich te melden.

De dader heeft tot woensdag 9 december 17.00 uur om zich te melden via [email protected] Wanneer dit niet gebeurt, dan zal PSV camerabeelden verspreiden van de ’trieste en respectloze daad’. Van Raaij overleed op 16 november op 84-jarige leeftijd. Hij was van 1996 tot en met 2004 voorzitter van de Eindhovense club.