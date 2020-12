Rik Elfrink meldt miljoenen aan inkomsten PSV na Europa League-succes

PSV won donderdagavond met 0-1 op bezoek bij Granada en is daardoor zeker van kwalificatie voor de volgende ronde in de Europa League. Behalve het sportieve succes is het bereiken van de volgende ronde ook in financieel opzicht goed nieuws voor de Eindhovenaren. Volgens Rik Elfrink, clubwatcher van PSV namens het Eindhovens Dagblad lopen de verdiensten in de Europa League op naar ruim zes miljoen euro. Dit bedrag kan nog verder oplopen.

Een doelpunt van Donyell Malen in de 38ste minuut was voor PSV genoeg om de overwinning op te eisen. “Op verzoek: PSV verdient vanavond sowieso 1.570.000 euro door de zege in Spanje, waardoor de teller met Europese verdiensten in dit seizoen in totaal op 6.040.000 euro komt. Bij groepswinst komt daar nog 500.000 euro bij”, schrijft Elfrink. PSV staat tweede in de groep met negen punten, twee minder dan koploper Granada. Volgende week donderdag kan het team van trainer Roger Schmidt de groepswinst pakken op eigen veld tegen Omonia Nicosia. Granada moet dan wel verliezen van PAOK Saloniki.

Deelname aan de Europa League leverde PSV, net als AZ en Feyenoord, een startpremie op van 2,92 miljoen euro. Een overwinning is goed voor 570.000 euro, terwijl een gelijkspel 190.000 euro oplevert. PSV houdt overigens niet het hele bedrag over. De club levert in op onder meer premies en de veranderagenda. “Maar dit is wel het prijzengeld”, aldus Elfrink.

De financiële verschillen met de Champions League zijn enorm. In het miljardenbal levert kwalificatie voor de groepsfase al 15,25 miljoen euro op en is een zege goed voor 2,7 miljoen euro. Clubs die de groepsfase overleven mogen nog eens 9,5 miljoen euro bijschrijven.