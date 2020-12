‘Feyenoord-talenten overwegen stap naar Ajax, AZ, Sparta of PSV’

Valentijn Driessen is in zijn column voor De Telegraaf zeer kritisch op de werkwijze van Frank Arnesen bij Feyenoord. Nu bekend is geworden dat Dick Advocaat na dit seizoen vertrekt is volgens de chef voetbal van de krant voor Arnesen de weg vrij om alles rond het eerste elftal naar zijn hand te zetten. Driessen schrijft echter dat de huidige technisch directeur zich op glad ijs bevindt. Sinds zijn aanstelling heeft Arnesen namlijk veel geïnvesteerd in Feyenoord Onder-21 en de jeugdopleiding, maar zouden er binnen de club vraagtekens zijn gezet over de manier waarop.

Feyenoord wil met het beloftenelftal instromen in de Keuken Kampioen Divisie en zal daarvoor liefst drie keer moeten promoveren. “Advocaat vond echter dat dit ’project’ van Arnesen ten koste ging van het eerste elftal”, schrijft Driessen, doelend op de investeringen die Arnesen deed in talenten voor het beloftenteam, terwijl Advocaat liever had gezien dat de technisch directeur hem een nieuwe spits had bezorgd. “De hoofdtrainer kon onvoldoende investeren, terwijl de technisch directeur voor relatief veel geld een compleet nieuwe organisatie rond het jeugdelftal optuigde.”

Arnesen polste Dirk Kuyt en Alfons Groenendijk voor Feyenoord Onder-21, maar beide trainers zagen het niet zitten. Uiteindelijk werd Rini Coolen aangesteld, die zijn technische staf volgens Driessen mocht samenstellen met ‘buitenstaanders’. “Er kwamen twee Noorse spelers en een Portugees als versterking. Het elftal kende los van de coronastop een dramatische competitiestart. Tevens betaalde Arnesen miljoenen voor de middenvelder Francesco Antonucci, die via een constructie een jaar bij FC Volendam is gestald alvorens hij naar Rotterdam komt. Advocaat zat niet op deze speler te wachten en wilde liever dat Arnesen zijn miljoenen zou investeren in een spits voor Feyenoord 1.”

Volgens de columnist zijn het ‘typerende botsingen tussen de verantwoordelijken voor de korte en lange termijn’. Driessen stelt dat Feyenoord op zoek gaat naar een trainer die aan de slag moet met een jongere spelersgroep met meer talenten uit de eigen opleiding en jonge aankopen. “Feyenoord wil jonge spelers ontwikkelen om ze daarna voor veel geld van de hand te doen”, aldus Driessen, die benadrukt dat de doorstroming vanuit de jeugdopleiding naar het eerste elftal belangrijk wordt. “Arnesen voert daarover de regie, maar inmiddels vragen ze zich binnen Feyenoord af of hij het dna van de club niet verloochent met een vreemdelingenlegioen aan theoretische trainers zonder enige voetbalachtergrond en zelfbenoemde performance and innovation managers.”

“Mensen als Melvin Boel, Koen Stam, Rick Cost en Rini Coolen krijgen van Arnesen alle ruimte om met Feyenoords grootste talenten vanaf vijftien jaar aan de slag te gaan, terwijl voormalig topvoetballers als Gaston Taument, Arnold Scholten, John de Wolf, Brian Pinas en soms zelfs Robin van Persie aan de zijlijn staan. In plaats van koppels te vormen en zo het beste uit twee werelden bijeen te brengen”, merkt Driessen op. “Het leidt tot scheve gezichten bij die talenten, omdat de jongste jeugd wel met topvoetballers op het veld staat. Intussen dreigt een aantal toptalenten over te stappen naar Ajax, AZ, Sparta of PSV omdat ze hun trainers niet serieus nemen zonder hun bagage als voetballer en zo eigenwijs zijn dat ze niet open staan voor advies.”

“En dat alles staat los van de ongebreidelde profileringsdrang op het trainingsveld en in interviews van deze theoretici, die het soms belangrijker vinden om zich buiten Feyenoord met gelijkgestemde vriendjes via trainerssites nog bezig te houden met allerlei betaalde webinars en inspiratiesessies”, vervolgt Driessen. "Voor hen is Feyenoord een statusvehikel om zichzelf op te werken, terwijl het ontwikkelen van Feyenoords voetbaltalenten prioriteit moet zijn.” Driessen noemt het een ‘gevaarlijke tendens’ die binnen de club kan leiden tot een ‘tweedeling tussen de profs met bewezen opleidingskwaliteiten en een leger passanten’. “Arnesen moet beducht zijn voor die ontwikkeling, wil zijn verjongingsbeleid vruchten afwerpen. Zoals hij net zo goed alle schijn moet vermijden dat hij zijn zoon Sebastian Arnesen als spelersmakelaar bepaalde privileges gunt.”