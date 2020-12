Kenneth Perez begrijpt weinig van woorden Teun Koopmeiners: ‘Nee, man...’

Teun Koopmeiners miste donderdagavond tegen Napoli (1-1) een strafschop voor AZ, waarmee hij zijn ploeg naar een belangrijke overwinning in de Europa League had kunnen schieten. De 22-jarige middenvelder verscheen na afloop zeer schuldbewust voor de camera van zowel RTL 7 als FOX Sports. Analist Kenneth Perez reageert vervolgens met verbazing op de woorden van Koopmeiners.

De penalty van Koopmeiners ging hard richting de hoek, maar Napoli-doelman David Ospina zat er met zijn vingertoppen aan en duwde hem via de paal buiten. "Ik schiet hem met overtuiging, ik schiet hem hard, hij pakt hem goed", vat Koopmeiners de samenloop van omstandigheden samen. "Maar het is denk ik nu mijn schuld dat we niet de drie punten hebben gepakt."

Van de laatste zes strafschoppen heeft Koopmeiners er nu drie gemist. Toch neemt hij zijn eerdere missers niet mee het veld op. "Als ik een penalty neem, denk ik niet na over waar ik de afgelopen vijf penalty's heb geschoten", aldus de Oranje-international. "Ik kies gewoon een hoek. Of ik hem daarvoor tien keer in die hoek heb geschoten, of één keer, dat interesseert me niet zoveel. Je moet hem gewoon neerleggen en zorgen dat je met overtuiging schiet. Als-ie dan goed gepakt wordt, dan is hij goed gepakt. Alleen ik baal ontzettend dat ik het team daar in de steek laat."

Vooral die laatste woorden van Koopmeiners wekken onbegrip bij Perez. "Je laat het team toch niet in de steek? Nee, man...", verzucht de oud-middenvelder bij FOX Sports. "Dat zijn toch veel te harde woorden voor een gemiste penalty. Als je naar de stip gaat, ja, dan kun je missen. Dat kan gebeuren. Dan laat je toch niet het team in de steek?" De penalty zelf was volgens Perez vrij goed. "Het is echt een goede redding, omdat hij best wel hard en onderweg naar het zijnet was. Alleen de hoogte is net goed voor de keeper."

In de studio van RTL 7 wordt het moment belicht door Theo Janssen, die vindt dat AZ-trainer Arne Slot een nieuwe strafschoppennemer moet aanwijzen. "Nu moet even iemand anders naar voren worden geschoven", stelt Janssen. "Het is mooi dat hij zo'n lange reeks heeft gehad, maar als je drie van de zes mist. Dan kan ik me voorstellen dat iemand anders denkt: dat zijn mijn goals. Als ik in plaats van tien nu achttien goals maak omdat ik acht penalty's maak, ben ik niet vier miljoen waard, maar vijftien. Zo kun je als club denken: op een gegeven moment is het klaar."

Overigens zei Koopmeiners zelf na afloop dat hij 'zijn verantwoording wil nemen' en dus de strafschoppen wil blijven trappen. Perez denkt toch dat Slot zijn opties gaat overwegen. "Als je een andere goede hebt, kun je wel zeggen: nu is de volgende aan de beurt", aldus de Deense analist. "Maar ik zou niet weten wie daar goed is? Fredrik Midtsjö?"