Nederland zet opnieuw reuzenstap op de coëfficiëntenranglijst

Nederland komt dichter en dichter bij Rusland op de coëfficiëntenranglijst. Hoewel de Europese speelronde voor nummer acht Nederland door het verlies van Ajax en Feyenoord niet grandioos was, zakt nummer zeven Rusland veel harder door het ijs. Achtervolgers België en Oostenrijk pakken in deze speelronde weliswaar meer punten dan Nederland, maar houden vermoedelijk minder ploegen over in Europa.

De Nederlandse clubs verzamelden door de winst van PSV bij Granada en het gelijkspel van AZ tegen Napoli in totaal 0,6 punt. Daarmee wordt het gat met Rusland, dat slechts 0,333 punt verzamelde, weer wat kleiner. Drie van de vier Europese Russische deelnemers verloren hun wedstrijd. Waar Nederland kans maakt op vier overwinterende clubs, moet Rusland het na de winterstop waarschijnlijk stellen met alleen FK Krasnodar in de Europa League. Met een overtal aan clubs zou Nederland het gat met de Russen, dat nog 1,815 punt bedraagt, razendsnel kunnen dichten.

De coëfficiëntenranglijst per 3 december 2020

LAND PUNTEN (+ punten deze speelronde) ACTIEVE TEAMS 6. Portugal 46,349 (+1,0) 3/5 7. Rusland 38,215 (+0,333) 4/6 8. Nederland 36,400 (+0,6) 4/5 9. België 35,900 (+0,8) 4/5 10. Oostenrijk 34,825 (+1,0) 3/5 11. Schotland 31,125 (+0,5) 2/4 12. Oekraïne 31,100 (+0,8) 3/5 13. Turkije 30,100 (+0) 2/5

Achtervolgers België en Oostenrijk presteerden in speelronde vijf iets beter dan Nederland. België zag Club Brugge een knappe zege boeken op Zenit Sint-Petersburg, dat daardoor vanuit de Champions League richting de Europa League stroomt. Royal Antwerp zich verzekerde van de volgende ronde in de Europa League met winst tegen Ludogorets. Wel raken de Belgen met Standard Luik en AA Gent, die beide verloren, op zeker twee deelnemers kwijt.

Ook Oostenrijk zag met LASK Linz en Rapid Wien twee Europese deelnemers uitgeschakeld worden. Het Alpenland zag wel hoe Red Bull Salzburg een belangrijke overwinning behaalde in de Champions League, waardoor de Oostenrijkse kampioen waarschijnlijk wél actief blijft in Europa. Wolfsberger AC vecht in de laatste speelronde ook op coëfficiëntengebied een belangrijk duel uit met Feyenoord.

Behaalde punten deze speelronde per club

LAND SCORE SCORE PER CLUB Portugal +1,0 FC Porto +0,2 | Benfica +0,4 | Sporting Braga +0,4 Rusland +0,333 Lokomotiv Moskou +0 | Zenit +0 | Krasnodar +0,333 | CSKA Moskou +0 Nederland +0,6 Ajax +0 | PSV +0,4 | AZ +0,2 | Feyenoord +0 België +0,8 Club Brugge +0,4 | Standard Luik + | AA Gent +0 | Royal Antwerp +0,4 Oostenrijk +1,0 Red Bull Salzburg +0,4 | Rapid Wien +0 | LASK +0,2 | Wolfsberger +0,4 Schotland +0,5 Rangers +0,5 | Celtic +0 Oekraïne +0,8 Shakhtar Donetsk +0,4 | Dynamo Kiev +0 | Zorya Luhansk +0,4 Turkije +0 Istanbul Basaksehir +0 | Sivasspor +0

Welke plek is goed voor welke tickets?

PLEK CL-TICKETS EL-TICKETS COL-TICKETS* 1 t/m 4 4 direct 2 direct 1 voorronde 5 2 direct, 1 voorronde 2 direct 1 voorronde 6 2 direct, 1 voorronde 1 direct 2 voorronde 7 t/m 10 1 direct, 1 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 11 t/m 15 2 voorronde 1 voorronde 2 voorronde 16 t/m 50 1 voorronde 0 3 voorronde 51 t/m 55 1 voorronde 0 2 voorronde

* COL staat voor Conference League, het 'derde toernooi' dat in 2021/22 begint.