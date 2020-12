Koopmeiners ontroostbaar na gelijkspel tussen AZ en Napoli

AZ heeft de mogelijkheid laten liggen om zich al te verzekeren van een plek in de volgende ronde van de Europa League. In eigen huis kreeg de ploeg van Arne Slot kansen om Napoli te verslaan, maar het bleef bij 1-1. Dries Mertens opende de score, waarna Bruno Martins Indi voor de 1-1 zorgde en Teun Koopmeiners een strafschop miste. Na het laatste fluitsignaal zakte Koopmeiners naar het gras, hield hij het shirt voor de ogen en oogde hij duidelijk teleurgesteld. Omdat Real Sociedad tegelijkertijd met 2-2 gelijkspeelde tegen Rijeka, zou AZ bij een overwinning zijn doorgegaan. Het heeft een Europees vervolg nog wel in eigen hand: een zege op Rijeka op de slotdag is hoe dan ook genoeg .

Napoli had slechts vijf minuten nodig om de score te openen. Mertens, bezig aan zijn honderdste wedstrijd in Europees verband, benutte de eerste serieuze kans voor de bezoekers: hij ontsnapte aan de aandacht van de Pantelis Hatzidiakos, liep zich vrij voor het doel en schatte de lage voorzet van Giovanni Di Lorenzo op waarde in. Na twintig minuten deed AZ iets terug. Owen Wijndal had vrijheid aan de linkerflank en bediende Zakaria Aboukhlal, die aan de rand van het strafschopgebied uithaalde. Keeper David Ospina hield de lage inzet uit het doel.

Van dominantie van Napoli was geen sprake, maar echt in de problemen kwamen de bezoekers zelden in de eerste helft. Pas in het slot ontstond er een serieuze kopkans voor beide ploegen: Hatzidiakos kopte de bal net over het doel van Ospina, terwijl Mertens aan de overzijde een reflex van Marco Bizot forceerde. Na een indraaiende corner sprintte Mertens naar de tweede paal en kopte hij richting het dak van het doel, maar Bizot bokste het leer weg.

Kort na de pauze kwam AZ alsnog langszij. Vlak nadat Calvin Stengs een grote schietkans onbenut liet, kreeg Koopmeiners de bal na een corner voor de voeten. Hij nam het leer uit de lucht en onderweg zorgde Matins Indi voor het beslissende balcontact: 1-1. Martins Indi werd met zijn 28 jaar en 299 dagen de oudste scorende speler van AZ in Europees verband sinds Kew Jaliens in 2010 (32 jaar en 1 dag oud tegen Sheriff Tiraspol).

Kort na het doelpunt kreeg AZ een gouden kans om zelfs op voorsprong te komen. Aboukhlal verdiende een strafschop, nadat hij de bal in het zestienmetergebied ontving van Wijndal en in botsing kwam met Tiémoué Bakayoko. Koopmeiners ontfermde zich over de strafschop en zocht de rechterhoek uit. Ospina rekende daar echter op en keerde de penalty. Koopmeiners miste zodoende drie van zijn laatste zes strafschoppen. Er volgden ook nog serieuze kansen voor Napoli: Andrea Petagna verprutste een grote kopkans, Bizot kwam op tijd zijn doel uit om Hirving Lozano de doortocht te ontnemen en enkele minuten voor tijd schoot Petagna maar net voorlangs. AZ heeft nu een punt meer dan Real Sociedad en heeft een vervolg in Europees verband daarom in eigen hand.