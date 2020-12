Theo Janssen grijpt 20 seconden aan om Feyenoorder af te branden

Luciano Narsingh is schuldbewust na de 0-2 nederlaag van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb. Vanwege de schorsing van Nicolai Jörgensen kreeg de aanvaller na ruim een maand weer een basisplaats bij Feyenoord, maar hij liet geen overtuigende indruk achter. Narsingh kwam nauwelijks in het spel voor en neemt zichzelf dat kwalijk, vertelt hij in een interview met RTL7 na de verliespartij in de groepsfase van de Europa League.

"Ik kwam veel te weinig in het spel voor", erkent Narsingh, aan wie vervolgens wordt gevraagd wat hij zichzelf verwijt. 'Ik heb mezelf niet kunnen laten zien met een individuele actie of een assist. Je hebt me bijna niet gezien", vat de linksbuiten samen. "Hoe dat komt? We voetbalden moeilijk. Ik kwam bijna niet in één-op-één-situaties waarin ik mijn man kon opzoeken. Na een lange tijd mocht ik weer beginnen. Dat is waarvoor ik leef en waarvoor ik hard werk. Als je dan zo’n wedstrijd speelt, is dat gewoon kut."

Dat Narsingh geen goede wedstrijd speelde, was ook Theo Janssen opgevallen. Na afloop van de wedstrijd schakelde RTL7 rap door naar het duel tussen Granada en PSV, maar tussen de bedrijven door kreeg Janssen twintig seconden om zijn frustraties te uiten. Hij wendde de tijd aan om Narsingh af te branden. "Ze moeten volgende week tegen Wolfsberger ‘eventjes’ zien te winnen, maar dat gaat natuurlijk niet lukken als ze dit niveau vasthouden. Narsingh speelde een heel slechte wedstrijd. Hij kwam echt niet in het spel voor en heeft eigenlijk bijna alles verkeerd gedaan."

Als Jan Boskamp aanstipt dat Steven Berghuis ook geen goed optreden afleverde, laat Janssen blijken het daarmee eens te zijn. “Berghuis deed maar wat en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er waren weinig jongens die het goed hebben gedaan, maar Marcos Senesi vond ik nog wel oké spelen." Berghuis zelf wijst naar de absentie van een groot aantal spelers als mogelijke verklaring voor het teleurstellende spel. "We missen ongelooflijk veel spelers. De grootste kwaliteit die je hebt is je beschikbaarheid. We missen er wel erg veel, ja", zegt de aanvoerder van Feyenoord tegen FOX Sports.

"Je mist gewoon spelers met kwaliteit. Het is enorm zonde. Zo kun je ook niet echt stappen maken", voegt Berghuis daaraan toe. De opdracht in de aanloop naar de beslissende groepswedstrijd tegen Wolfsberger in Oostenrijk is voor de aanvaller helder. "Hard blijven werken en in jezelf investeren. Dat is het positieve van deze avond: we hebben alles nog in eigen hand, kun je nagaan. Het is nog geen denderende campagne. Als je kijkt naar de kwaliteit die we hebben en de tegenstanders, mogen we wel meer verwachten."