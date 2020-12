‘Alom begeerde Sergio Ramos heeft op dit moment een duidelijke wens’

Sergio Ramos is serieus aan het nadenken over een vertrek bij Real Madrid, verzekert Onda Cero donderdag. Journalist José Ramón de la Morena geeft in zijn podcast El Transistor aan dat Ramos inmiddels ‘interessante aanbiedingen ontvangen’ van onder meer Paris Saint-Germain en topclubs uit Engeland en Italië.

De huidige verbintenis van Ramos bij Real Madrid loopt af op 1 juli 2021, waardoor hij volgend jaar zomer eventueel transfervrij de deur uit zou kunnen lopen. Indien de verdediger voor het einde van dit jaar niet bijtekent, mag hij met ingang van het nieuwe kalenderjaar al vrijblijvend met andere clubs in gesprek gaan over zijn toekomst. Ramos wordt in maart 35 jaar en dit zou een mooi moment kunnen zijn om zijn laatste, grootse contract elders te tekenen.

De la Morena zegt dat de aanvoerder op dit moment zeker wel oren heeft naar een vertrek uit het Santiago Bernabéu. “Volgens zijn zaakwaarnemer, maar ook volgens Ramos zelf, is het idee nu om te vertrekken bij Real Madrid. De situatie kan uiteraard nog altijd veranderen en zoals altijd kan het zomaar zijn dat hij weer een handtekening zet onder een nieuw contract van Florentino Pérez. Maar voor nu is zijn vertrekwens duidelijk.”

De berichtgeving rondom de routinier volgt daags nadat bekend werd gemaakt dat de Koninklijke komend seizoen fors moet gaan snijden in de begroting. Om de balans rond te krijgen zullen de spelers tien procent van het salaris moeten gaan inleveren. Deze omstandigheden zouden volgens Onda Cero een ‘belangrijke rol’ kunnen spelen bij zijn beslissing om vooralsnog niet bij te tekenen.