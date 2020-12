Man City furieus op nieuwsbrief van FC Porto met daarin bizarre aantijgingen

Manchester City heeft furieus gereageerd op een nieuwsbrief die door FC Porto is verzonden aan zijn eigen supporters. De twee clubs speelden dinsdag doelpuntloos gelijk in de Champions League en werden in dat duel absoluut geen vrienden. Sérgio Conceição, de trainer van FC Porto, deelde al een sneer uit aan manager Josep Guardiola van City, en ook in de nieuwsbrief die de Portugese topclub verstuurde staan tamelijk bizarre claims over de Engelse tegenstander.

In het bericht aan zijn fans schrijft FC Porto onder meer dat Fernandinho 'duidelijk rood had moeten hebben'. "Ondanks zijn leeftijd van 35 jaar een duidelijk bewijs dat in het voetbal geld een grote rol speelt, maar je daar geen klasse mee koopt", aldus de Portugese grootmacht. Verder schrijft FC Porto over City-aanvaller Bernardo Silva dat hij 'internationaal bekendstaat om zijn veroordeling vanwege racisme'.

Met dat laatste doelen os Dragões op een incident dat vorig jaar plaatsvond. Bernardo Silva plaatste toen een tweet waarin hij ploeggenoot Benjamin Mendy vergeleek met een fictief karakter van een chocolademerk. Hoewel Bernardo Silva bleef volhouden dat het vriendschappelijk bedoeld was, werd de Portugese aanvaller voor één wedstrijd geschorst.

Manchester City reageert woedend op de tamelijk absurde aantijgingen van FC Porto. "Het is niet voor het eerst dat Porto slecht reageert in omstandigheden als deze", zegt een woordvoerder van the Citizens, die doelt op een incident uit 2012. Toen werd FC Porto zelf bestraft met een boete van 20.000 euro na een wedstrijd tegen Manchester City.

Supporters van de Portugese club hadden de City-spelers Yaya Touré en Mario Balotelli daarin racistisch bejegend. "In 2012, het laatste seizoen dat tegen Porto speelden, ontkende de club het duidelijk racistische gedrag van zijn eigen supporters", aldus Manchester City. "In die context zijn de woorden over Bernardo Silva bijna even verrassend als teleurstellend."