Barcelona keert in januari geen salarissen uit: ‘Ik had Messi verkocht’

Barcelona had er in financieel opzicht beter aan gedaan om Lionel Messi in de voorbije transferperiode te laten gaan of van de hand te doen. Carles Tusquets, de interim-president van de Spaanse topclub, benadrukt donderdag in gesprek met RAC-1 de ernst van de situatie bij de Catalanen. “Financieel gezien had ik Messi in de zomer verkocht. Dat is echter een beslissing die de technische staf of de technisch secretaris van de club moet nemen, daar heb ik geen verstand van. Op financieel gebied was dat welkom geweest. LaLiga eist bepaalde salarisgrenzen en dat zou zeker geholpen hebben”, erkent de tijdelijke opvolger van Josep Maria Bartomeu.

Barcelona bereikte een week geleden overeenstemming met de spelersgroep over een verlaging van de salarissen. Het gaat om een bezuiniging van 172 miljoen euro. Van dat bedrag wordt 122 miljoen bezuinigd op de vaste salarissen en nog eens 50 miljoen op bonussen voor de spelers. “We hebben de salarissen van de spelers uitgesteld”, legde Tusquets uit. “Dat betekent vier tot vijf procent van de jaarlijkse begroting in de komende vier jaar. Er was al een akkoord over een salarisverlaging ten tijde van Bartomeu en wij hebben ervoor gezorgd dat het grootste deel, dik 170 miljoen euro, gedurende vier jaar is uitgesteld.”

“In januari kunnen de salarissen van de spelers niet worden betaald”, vervolgde Tusquets. “De voetballers verdienen die maand niets, dat is geen probleem. De voetballers hebben twee belangrijke betalingen in januari en juli. Die zijn dus uitgesteld, net als de bonussen voor het winnen van prijzen.” Ook werknemers hebben moeten inleveren. Barcelona maakt gebruik van de wettelijke regeling ERTE, waarin bepaald is dat werknemers minder salaris krijgen en minder werken. De Spaanse staat en Barcelona vullen het salaris aan, al moest de club daardoor wel aan strenge(re) voorwaarden op financieel gebied voldoen.

Ronald Koeman bood uit zichzelf aan om genoegen te nemen met minder salaris. “We hebben met alle zaakwaarnemers van de spelers gesproken en de situatie uitgelegd. We hadden daarna ook een vergadering met Koeman en Ramón Planes om de financiële situatie uit te leggen. Koeman vertelde mij op mijn eerste dag al dat hij zijn salaris én dat van de technische staf ter beschikking stelde om te doen wat mij het beste leek. Dat heeft logischerwijs ook geholpen.”

De situatie zorgt ervoor dat het aantrekken van spelers een utopie lijkt. Tusquets is daar ook duidelijk in. “Neymar? Als hij gratis zou komen, zou het het overwegen waard zijn. Als er echter geen spelers worden verkocht, kunnen er ook geen spelers worden gehaald. Op dit moment is Neymar niet haalbaar. Of de volgende voorzitter moet een mirakel verrichten.” De presidentsverkiezingen zijn op 24 januari en door de coronapandemie is het Camp Nou voor het eerst in de clubgeschiedenis niet de enige plek waar gestemd kan worden door de socios. Dat kan op vijf plekken in Catalonië (Camp Nou, Girona, Lleida, Tarragona en Tortosa) en vijf plekken buiten Catalonië (Andorra, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca en Sevilla).

Er is nog veel werk aan de winkel bij Barcelona. Bijvoorbeeld de uitbreidingsplannen van het sportcomplex Espai Barca, het gebied rondom het stadion. “Die kunnen niet worden gefinancierd zoals in het referendum was overeengekomen. Dat zou een uitbreiding van de schuld betekenen. De lening van Goldman Sachs zal worden gebruikt voor het Estadi Johan Cruijff en de renovatie van het Camp Nou. Niet om de salarissen van de spelers te betalen. Dat moet ook wel, er vallen delen van de buitenkant van het stadion naar beneden.”

Bepaalde rekeningen zullen voorlopig niet worden betaald, benadrukte Tusquets. Maar dat heeft niet alleen een financieel motief. “Er zijn rekeningen die we aan de volgende voorzitter zullen doorgeven. Die willen we niet betalen omdat er veel onduidelijk is. We willen daar niet de verantwoordelijkheid voor dragen. Of het is bijvoorbeeld niet goed geformuleerd of de bedragen zijn allesbehalve marktconform.”