Schmidt haalt Zahavi na drie duels van droogte uit de basis

Roger Schmidt heeft bekendgemaakt met welke elf spelers PSV donderdagavond aantreedt tegen Granada. Opvallendste afwezige in de basisopstelling van de Eindhovenaren is Eran Zahavi, die na drie duels zonder doelpunt naar de bank wordt verwezen. Noni Madueke speelt in plaats van de Israëlische spits. De aftrap is om 21.00 uur in Granada.

Schmidt ziet Mohamed Ihattaren terugkeren in de wedstrijdselectie, maar gunt de aanvallende middenvelder geen basisplaats. Op de posities waarvoor Ihattaren normaal gesproken in aanmerking komt kiest Schmidt voor Cody Gakpo en Mario Götze. Ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-0 winst) spelen liefst acht andere spelers bij PSV.

Yvon Mvogo keert terug onder de lat; de Zwitserse doelman vindt voor zich de gekende viermansverdediging van PSV. Daarin zijn Denzel Dumfries en Philipp Max de rechts- en linksback, terwijl Jordan Teze en Olivier Boscagli het centrale duo vormen. Het controlerende blok op het middenveld bestaat uit Pablo Rosario en Ibrahim Sangaré. Voor hen spelen Gakpo en Götze dus als aanvallend ingestelde middenvelders. Madueke speelt voorin met zijn aanvalspartner Donyell Malen.

PSV staat na vier gespeelde wedstrijden tweede in Groep E met zes behaalde punten. Tegenstander Granada staat bovenaan met tien punten. Ook de uitslag van de wedstrijd tussen hekkensluiter Omonia Nicosia (één punt behaald) en PAOK (derde met vijf punten) wordt van belang voor de Eindhovenaren. Mocht PSV winnen van Granada, en PAOK daar niet in slagen op Cyprus, dan is de formatie van Schmidt door naar de volgende ronde.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Götze, Gakpo; Madueke, Malen