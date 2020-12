Wilfred Genee polst analist voor Veronica Inside: ‘Lijkt me heel leuk’

Als het aan Wilfred Genee ligt zit er volgend jaar een nieuw gezicht aan tafel op maandag- en vrijdagavond bij Veronica Inside. Donderdagmorgen belde de presentator van het gelijknamige radioprogramma met Theo Janssen om zijn beschikbaarheid te polsen. Janssen verkocht daarbij niet gelijk een ‘nee’, maar gaf aan nog tot volgend jaar zomer onder contract te staan bij RTL. “Iedereen kan een gesprek met mij aangaan en dan zien we wel wat het wordt.”

Janssen is als analist veelvuldig op de Nederlandse televisie te zien en schuift zowel aan bij RTL als NOS. Bij RTL laat hij samen met Jan Boskamp zijn licht schijnen op de duels van Nederlandse clubs in de Europa League, terwijl hij op zondagavond aanschuift bij Studio Voetbal. “Ik heb tot de zomer een contract bij RTL. Iedereen kan met mij een gesprek aangaan om te praten en dan zien we wel wat het wordt”, zei Janssen tegenover Genee.

Op de vraag of Janssen ervoor open zou staan, gaf de oud-voetballer aan nog niet te zijn benaderd door de beleidsbepalers van Talpa. “Ik zou zeggen, gooi eens een balletje op. Misschien wordt het wel eens tijd voor vervanging.” Genee vertolkte afgelopen zomer zelf de hoofdrol bij een rel tussen hem en Johan Derksen en René van der Gijp. “Het lijkt me heel leuk om samen te werken. Het kan alleen wel elk jaar afgelopen zijn”, aldus de presentator cynisch tegen Janssen. “Ze zoeken nog een nieuwe presentator.”

Er wordt al een tijdje gespeculeerd over de rol van Jan Boskamp bij Veronica Inside, die door de heren in het radioprogramma gekscherend ‘de Dick Advocaat van de analisten’ genoemd wordt. De 72-jarige Rotterdammer zegt al enkele jaren te willen stoppen als analist, maar weet tot op heden nog niet van ophouden. “Laten we hopen dat Jan nog heel lang meegaat en dat hij het nog lang blijft doen”, besluit Janssen. “Als er iemand is die verstand van voetbal heeft dan is het Jan wel. Hij is een gouden kerel.”