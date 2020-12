Paolo Maldini vergelijkt Zlatan met Nederlander: ‘Allebei van grote klasse’

AC Milan heeft de voorbije decennia meerdere grootheden voortgebracht. Momenteel richt Zlatan Ibrahimovic de schijnwerpers volledig op zich en dat leidt tot lovende woorden van technisch directeur Paolo Maldini. De Zweed, die bezig is aan zijn tweede termijn bij AC Milan, weet het net weer veelvuldig te vinden en lijkt zelfs op 39-jarige leeftijd als herboren. Maldini durft hem zelfs voorzichtig te vergelijken met een andere Milanese grootheid: Marco van Basten.

Maldini en Van Basten speelden midden jaren tachtig en negentig een aantal seizoenen samen in het zwart-rood van AC Milan en wonnen meerdere grote prijzen met de club. Volgens Maldini heeft ook Ibrahimovic een belangrijk aandeel in de rijke historie van de club. “Van Basten en Ibrahimovic zijn allebei van grote klasse. Van Basten was iemand die net iets meer had dan anderen. Helaas moest hij stoppen toen hij op zijn hoogtepunt was.”

Alhoewel beide spelers in verschillende tijdperken hun waarde hebben bewezen, vindt Maldini dat de prestaties van Van Basten en Ibrahimovic goed met elkaar te vergelijken zijn. “Wat Ibrahimovic voor AC Milan heeft gedaan en doet is ongetwijfeld van hetzelfde niveau. Hij was afgelopen jaar de juiste man om voor een goede mix te zorgen tussen de jongere en ervaren spelers en stelde zelfs een korter contract voor dan wij voor ogen hadden omdat hij niet wist wat hij kon bieden.”

Ibrahimovic kwam afgelopen winter over uit Amerika na anderhalf jaar voor LA Galaxy uit te zijn gekomen. De terugkeer van de Zweedse grootheid leidde tot een storm aan media-aandacht en een contract voor een half jaar. Dat contract werd afgelopen zomer verlengd, waardoor hij vastligt tot de zomer van 2021. Er wordt niet uitgesloten dat Ibrahimovic volgend jaar, wanneer hij de veertig levensjaren aantikt, nog steeds het shirt van AC Milan draagt. De Zweed was dit seizoen goed voor elf doelpunten in tien wedstrijden voor de ploeg van trainer Stefano Pioli.