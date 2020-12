‘Ultieme professional’ maakt indruk in de CL: ‘Dit is ongelooflijk knap’

Vier doelpunten maken in één Champions League-duel, dat is maar weinig spelers gegeven. Olivier Giroud deed het woensdagavond namens Chelsea tegen Sevilla (0-4) en schaart zich daarmee in een illuster rijtje voetballers. Slechts veertien spelers gingen hem in het verleden voor met minimaal vier doelpunten in één duel, waaronder Marco van Basten en Ruud van Nistelrooij. Het werd een avond om niet snel te vergeten voor de Frans international.

Giroud deed er nog een schepje bovenop door in de tweede helft van het duel een loepzuivere hattrick aan te tekenen. Hij scoorde met links, rechts en met het hoofd. “Tot twee jaar geleden wist ik niet eens dat dat een perfecte hattrick werd genoemd”, liet de Fransman na het duel optekenen door BT Sport. “Ik probeer altijd geduldig te zijn en het geloof te behouden. Ik wil het team iets speciaals geven. Soms krijg je het gevoel dat alles kan gebeuren en gisteren was zo’n avond.”

Giroud moet het in de Premier League dit seizoen tot dusverre doen met invalbeurten. Manager Frank Lampard geeft in de punt van de aanval de voorkeur aan Tammy Abraham, maar dat leidt niet tot een ongemotiveerde Giroud. “Hij is de ultieme professional. Dat laten zijn cijfers bij de Franse nationale ploeg en in de Champions League overduidelijk zien”, zei Lampard woensdagavond tijdens de persconferentie. “Toen ik hier aan de slag ging, voelde ik gelijk de positiviteit die hij uitstraalde. De manier waarop hij wil trainen, maar ook de manier waarop hij anderen motiveert.”

“Het is ongelooflijk knap als je op dit niveau vier keer weet te scoren tegen zo'n sterke tegenstander”, ging Lampard verder. “De staande ovatie bij zijn wissel was meer dan terecht. Ik ben ontzettend blij voor hem.” Giroud (34 jaar, 63 dagen) is na woensdag de oudste speler met minimaal drie doelpunten in een wedstrijd in een Europees toernooi sinds Ferenc Puskás (38 jaar, 173 dagen) voor Real Madrid tegen Feyenoord in september 1965.

Hij groeide daarmee ook uit tot de oudste speler die in één Champions League-duel vier keer scoorde. Dat was tot woensdag niemand minder dan Cristiano Ronaldo: 34 jaar en 35 dagen. Chelsea en Sevilla waren al zeker van de knockout-fase van de Champions League en na de overwinning in Zuid-Spanje is de Londense club winnaar van Groep E. Het eerste duel in Engeland eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.