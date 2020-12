Italiaanse pers rekent De Ligt ondanks ‘masterclass’ af op één moment

Juventus won woensdagavond in het eigen Allianz Stadium zonder problemen van Dynamo Kiev. La Vecchia Signora versloeg Dynamo Kiev met 3-0 en Matthijs de Ligt stond negentig minuten op het veld in het elftal van trainer Andrea Pirlo. Ondanks dat hij volgens de statistieken een ‘defensieve masterclass’ gaf, wordt de 21-jarige Nederlandse verdediger door de Italiaanse media afgerekend op één moment.

In de eerste helft voorkwam Juventus-doelman Wojciech Szczesny dat een fout van De Ligt een tegendoelpunt opleverde. De Nederlandse verdediger ging onder een voorzet door, waarna het leer via Benjamin Verbic voor de fouten van Viktor Tsygankov viel. “Verbic vond Tsygankov, maar Szczesny wist alles te redden. Toch bleef het een fout van De Ligt”, schrijft Calciomercato, dat hem een 5,5 geeft voor zijn optreden. De Corriere della Sera haalt hetzelfde moment aan na het geven van een 6. “Met een fout bezorgde hij Dynamo de grootste kans, best bijzonder voor hem. Ervoor en erna speelde hij solide en was hij betrouwbaar.”

Bekijk de samenvatting van Juventus - Dynamo Kiev

“Hij bezorgde Szczesny met zijn slippertje overwerk. Verder was het business as usual, met af en toe meer problemen dan normaal”, voegt Tuttomercatoweb toe bij een 5,5. Goal beoordeelt het optreden van De Ligt met een 6,5,terwijl Juvenews en Eurosport een 6 uitdelen. “Zoals de hele verdediging, is er niet iets speciaals over hem te melden”, schrijft het laatstgenoemde medium. “De aanvallers van Dynamo werden onder controle gehouden, hij was zorgvuldig.”

Ondanks het slippertje in de eerste helft gaf De Ligt qua statistieken een ‘defensieve masterclass’, zo schrijft Squawka. De centrumverdediger won al zijn (lucht)duels en troefde met 91 balcontacten, zes balheroveringen, vier tackles, drie onderscheppingen, tachtig passes en een passzuiverheid van 95 procent de rest van de Juventus-verdedigers (De Ligt vormde met Merih Demiral en Leonardo Bonucci een driemansdefensie) af.