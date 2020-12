Imponerende Noa Lang verklaart gebaar na Champions League-doelpunt

Noa Lang speelde woensdagavond met een doelpunt een belangrijke rol in de 3-0 overwinning van Club Brugge op Zenit Sint-Petersburg in de groepsfase van de Champions League. De Belgische topclub houdt zo zicht op overwintering in het miljardenbal, maar weet zich in ieder geval verzekerd van Europees voetbal in 2021. Er klinken na afloop uitermate positieve geluiden over het spel van Lang.

Marc Degryse ziet Lang niet zo snel uit de basiself van Club Brugge verdwijnen. “Als hij zo blijft spelen zeker niet. Je ziet dat hij mogelijkheden heeft. Hij heeft snelheid, diepgang en hij werd beloond. Voor één keer gaf Emmanuel Dennis een goede voorzet, die Lang bereikte. En dan handelt hij toch snel in het strafschopgebied. Dat heeft hij wel: snel aannemen en uithalen. Hij was voor mij in de eerste helft de speler met de meeste dreiging en hij trok die lijn door na de rust”, zegt de oud-middenvelder van onder meer Club Brugge, Anderlecht en PSV, tegenwoordig werkzaam als analist, bij de VTM.

Bekijk de samenvatting van Club Brugge - Zenit Sint-Petersburg

Het Nieuwsblad beloonde Lang met een 7 voor zijn optreden tegen Zenit. “Probeerde het Russische blok te ontwrichten met enkele versnellingen, maar vond vaak moeilijk openingen. Werkte de 3-0 héél proper af”, schrijft de krant. Alleen Charles De Ketelaere krijgt met een 8 een hogere beoordeling, terwijl Hans Vanaken, Brandon Mechele en Odilon Kossounou hetzelfde cijfer als Lang krijgen toebedeeld. Ludo Vandewalle, chef voetbal bij Het Nieuwsblad, toont zich positief over de van Ajax overgekomen aanvaller. “Noa Lang gaf Club de flair die het nodig had. Zijn doelpunt was een verdiende beloning.”

“We speelden een heel volwassen wedstrijd. Het begin was iets moeilijker, maar dan maken we de 1-0 en begonnen we heel goed te voetballen”, zo liet Lang na afloop zelf optekenen in gesprek met de UEFA. De 21-jarige vleugelaanvaller vierde het doelpunt door een aantal keer op zijn hoofd te slaan. “Dat gebaar verwijst naar mijn vrienden. Het was iets dat ik met hen had afgesproken om te doen.”

“Wat ben ik blij met deze zege. Het was niet makkelijk, want Zenit is een sterk team. Maar we hebben ons eigen spel gespeeld en getoond dat we best wel goed kunnen voetballen. We winnen met 3-0, maar het had meer kunnen zijn. Ik ben echt trots op het team”, gaat Lang verder tegenover Het Nieuwsblad. Club Brugge moet volgende week in Rome winnen van Lazio om te overwinteren in de Champions League. “We hebben niks te verliezen. Het kan heel mooi worden. Maar eerst dit weekend winnen van Sint-Truiden, ook die wedstrijd is belangrijk.”