Tévez gaat stapje verder dan Messi in fraai eerbetoon aan Maradona

Boca Juniors won in de nacht van woensdag op donderdag met 0-1 van het Braziliaanse Internacional in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Copa Libertadores. Het enige doelpunt van het duel werd aangetekend door Carlos Tévez, die Lionel Messi volgde met een bijzonder eerbetoon aan de vorige week overleden Diego Maradona. De aanvoerder van Boca Juniors toonde na zijn treffer een oud shirt van Maradona.

Na 63 minuten spelen tekende Tévez in Porto Alegre voor de enige treffer van het duel, nadat hij knap wegdraaide binnen het strafschopgebied en van dichtbij raak schoot. De 36-jarige aanvaller trok zijn wedstrijdshirt uit en had daaronder een oud shirt van Boca Juniors, waarmee hij op dezelfde manier als Messi een eerbetoon bracht aan Maradona. Messi toonde afgelopen zondag na het laatste doelpunt in de wedstrijd tussen Barcelona en Osasuna (4-0) het shirt van Newell’s Old Boys, waarin Maradona tussen 1993 en 1994 speelde.

??????? That man Carlos Tevez gave @BocaJrsOficial the 1-0 win tonight in Porto Alegre! #Libertadores pic.twitter.com/Go4lrffsao — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) December 3, 2020

Tévez toonde volgens de berichten uit Argentinië overigens een shirt dat Maradona zelf ooit in 1981 droeg. Het zou gaan om het shirt dat Pluisje 39 jaar geleden aanhad tijdens de Superclásico tussen Boca Juniors en River Plate, die los Xeneizes met 3-0 wonnen en waarin Maradona een uiterst fraai doelpunt voor zijn rekening nam. Maradona was als speler in twee periodes actief bij Boca Juniors: tussen 1981 en 1982 en tussen 1995 en 1997.

According to @JulioPavoni, the kit Maradona where’s in the gif below, is the EXACT kit Tevez wore today ?? pic.twitter.com/g1nAKasHek — Boca in English | Podcast ?? (@CABJ_English) December 3, 2020

Carlos Tevez put Boca 1-0 up away to Internacional and celebrated by revealing Maradona's 1981 Xeneize shirt. pic.twitter.com/QPoecP2u3C — Daniel Edwards ?? (@DanEdwardsGoal) December 3, 2020