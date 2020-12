Chinese media: Van Bronckhorst vertrekt na krap jaar alweer uit China

Giovanni van Bronckhorst is niet langer de trainer van Guangzhou R&F, zo melden ook het Algemeen Dagblad,De Telegraaf en Voetbal International in navolging van verschillende Chinese media. De 45-jarige oefenmeester zou na de nederlaag tegen Shandong Luneng (2-2, verloren na het nemen van strafschoppen) in de Chinese beker zijn afscheid hebben aangekondigd. Volgens Sina Sports wil Van Bronckhorst meer tijd met zijn familie gaan doorbrengen en heeft hij daarom besloten om te vertrekken uit China, al heeft zijn werkgever het nieuws nog niet officieel wereldkundig gemaakt.

Van Bronckhorst was pas sinds januari van dit jaar werkzaam bij Guangzhou R&F. Door de coronacrisis moest hij tot september wachten alvorens hij de eerste wedstrijd met zijn nieuwe werkgever kon spelen. Guangzhou R&F kende een stroeve start van het seizoen, mede door het vertrek van topschutter Eran Zahavi naar PSV. Met Richairo Zivkovic als zijn opvolger begon de ploeg van Van Bronckhorst langzaam te draaien, al was dat te laat om nog de kampioensronde te halen. Guangzhou R&F slaagde er in de play-out wel in om handhaving te realiseren.

Nu heeft Van Bronckhorst naar verluidt na de nederlaag in de kwartfinale van de Chinese beker zijn conclusies getrokken, ondanks dat er nog op sensationele wijze een strafschoppenserie werd afgedwongen. Met het ingaan van de blessuretijd stond Shandong Luneng met Graziano Pellè in de basiself op een 0-2 voorsprong, maar dankzij doelpunten van Zivkovic en Renato Ribeiro Calixto werd nog een gelijkspel uit het vuur gesleept. De strafschoppenserie werd met 4-5 verloren, waarna Van Bronckhorst aan de spelersgroep kenbaar zou hebben gemaakt dat hij wil vertrekken om meer tijd met zijn familie door te brengen. De Telegraaf meldt dat het management van de oefenmeester onderhandelt over het ontbinden van zijn contract.

De oud-verdediger had in China nog een doorlopend contract en was bij Guangzhou R&F bezig aan zijn eerste buitenlandse avontuur, na de uiterst succesvolle jaren bij Feyenoord. Met zijn jeugdliefde werd hij kampioen, won hij tweemaal de TOTO KNVB Beker en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Na vier jaar bij de Rotterdammers te hebben gewerkt, besloot hij te vertrekken en liep hij eerst nog een tijdje mee binnen de City Football Group, alvorens hij naar het Verre Oosten trok. Het is onduidelijk of de door Van Bronckhorst meegenomen assistent-trainer Jean-Paul van Gastel, video-analist Yöri Bosschaart en conditietrainer Arno Philips ook vertrekken.