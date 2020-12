Neymar: ‘Ik wil weer met Messi spelen, het moet zeker volgend seizoen’

Paris Saint-Germain zette woensdagavond een belangrijke stap richting de knock-outfase van de Champions League, door een 1-3 overwinning op bezoek bij Manchester United. Neymar verraste na afloop door in gesprek met ESPN te zeggen dat hij volgend seizoen weer met Lionel Messi wil samenspelen. De Braziliaanse aanvaller van PSG voegt daarna toe dat het ‘zeker’ volgend jaar al moet gaan gebeuren.

“Ik wil weer met Messi spelen. Dat is wat ik het allerliefst wil. Ik wil er weer van genieten om met hem op het veld te staan. We moeten dat volgend seizoen zeker doen”, geeft Neymar te kennen. Er is de laatste tijd het nodige te doen om Messi, die bij Barcelona in het bezit is van een aflopend contract. Eigenlijk wilde de Argentijnse aanvaller de Catalanen afgelopen zomer al verlaten, maar hij werd aan zijn contract gehouden. PSG is een van de clubs die de voorbije tijd werd genoemd als mogelijke bestemming voor Messi, evenals Manchester City.

De 0-1 van Neymar tegen Manchester United

Op dit moment lijkt het aannemelijk dat een hereniging tussen Messi en Neymar alleen kan plaatsvinden in Parijs. Barcelona zit in financieel opzicht in zeer zwaar weer en kan zich momenteel geen grote aankopen veroorloven. De 28-jarige Braziliaanse aanvaller, die tussen 2013 en 2017 in het Camp Nou speelde, werd de afgelopen jaren ook meer dan eens gelinkt aan een terugkeer naar Barcelona. Mede door de forse vraagprijs van PSG voor zijn nog tot medio 2022 lopende contract kwam het daar voorlopig niet van.

Les Parisiens hebben nu de beste papieren in Groep H van de Champions League. PSG, Manchester United en RB Leipzig hebben negen punten, maar de Franse grootmacht neemt het op de laatste speeldag in eigen stadion op tegen het reeds uitgeschakelde Istanbul Basaksehir. “Ik heb het nooit voor me gezien dat ik uitgeschakeld zou worden in de Champions League en Europa League moest spelen”, zegt Neymar. “Dat heeft nooit door mijn hoofd gespookt en zal ook niet gebeuren. Door de moeilijkheden ben ik volwassen geworden en kan ik verantwoordelijkheid nemen. Ik ben hier niet gekomen om Europa League te spelen.”

“Ik heb me vanaf mijn zeventiende altijd een leider gevoeld, daar heb ik geen aanvoerdersband voor nodig. Alles wat ik op het veld kan doen, heeft impact op mijn ploeggenoten. Dat is wat ik wil, hen helpen door het beste van mezelf te geven”, gaat Neymar verder. Hij tekende op Old Trafford voor twee doelpunten. “Ik ben best een vervelende gozer op het veld, maar ik vind het niet erg om de kritiek te accepteren. Ik ben niet onfeilbaar. Iedereen vecht hier voor hetzelfde doel en ik ben blij dat ik mijn ploeggenoten kan helpen.”