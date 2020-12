De grote Olivier Giroud-show: zo passeerde hij Cristiano Ronaldo

Olivier Giroud was woensdagavond de absolute uitblinker in het Champions League-duel tussen Sevilla en Chelsea (0-4). De aanvaller nam in Zuid-Spanje alle Londense treffers voor zijn rekening. Hij scoorde een keer met links, een keer met rechts, een keer met het hoofd en benutte tot slot een strafschop. Met zijn 34 jaar en 63 dagen groeide Giroud uit tot de oudste speler die in één Champions League-duel vier keer scoorde. Dat was tot woensdag niemand minder dan Cristiano Ronaldo: 34 jaar en 35 dagen. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd.

