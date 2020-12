Bekijk hier de absolute kraker tussen Manchester United en PSG terug

Paris Saint-Germain zette woensdag een grote stap naar de knockout-fase van de Champions League. De ploeg van Thomas Tuchel boekte in Groep H een belangrijke 1-3 overwinning op Manchester United. PSG heeft nu net als United en RB Leipzig negen punten. Leipzig en United treffen elkaar in de laatste speelronde, terwijl PSG thuis tegen het al uitgeschakelde Basaksehir speelt en er dus goed voorstaat. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel op Old Trafford.

