Ronald Koeman reageert: ‘Van mij mag hij dan elke week langskomen’

Ronald Koeman was woensdagavond na de onbedreigde overwinning bij Ferencváros (0-3) dik tevreden. Voor Barcelona was het de vijfde groepszege op rij in het hoofdtoernooi van de Champions League en over een week verdedigt het team van Koeman in de zesde en laatste groepswedstrijd tegen Juventus de eerste positie in Groep G. “Of ik gelukkig ben? In de Champions League doen we het goed. Vijf uit vijf en veel doelpunten. Eens kijken of we dit kunnen voortzetten”, vertelde de Nederlander na afloop van het duel in Boedapest.

Koeman was ook blij met de diversiteit van de doelpunten. Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé namen ieder een treffer voor hun rekening. “Het is goed dat ze scoren. We hebben een geweldige eerste helft gespeeld. Dat betekent dat er voorin veel concurrentie is. Het zou geweldig zijn als iedereen zo in vorm zou zijn als Griezmann, Braithwaite en Dembélé.” Het viel de media in Spanje op dat Griezmann veel beter is gaan spelen sinds zijn interview met Jorge Valdano in het kader van diens programma Universo Valdano. De Fransman sprak in de uitzending van 24 november openlijk over zijn relatie met Lionel Messi en zijn eerste, moeizame, anderhalf jaar bij de club. Sindsdien lijkt het wel alsof er een last van zijn schouders is gevallen.

Bekijk de samenvatting van Ferencváros - Barcelona

Griezmann scoorde een week geleden in het uitduel met Dynamo Kiev (0-4), schoot schitterend raak tegen Osasuna én was goed voor een assist (4-0) en daar kwam woensdag nog eens de fraaie openingstreffer tegen Ferencváros bij. Griezmann was tot woensdag niet meer in drie opeenvolgende duels trefzeker geweest sinds de periode december 2018 - januari 2019, toen hij in zes duels van Atlético Madrid op rij scoorde. “Lijkt hij anders sinds zijn interview? Van mij mag Valdano dan elke week langskomen”, reageerde Koeman gekscherend. “Het is een kwestie van vertrouwen. Griezmann heeft altijd zijn uiterste best gedaan om zijn spel te verbeteren en het maximale eruit te halen. Nu maakt hij ook doelpunten en is hij vol zelfvertrouwen. Hij heeft kwaliteiten. Hopelijk zet hij het voort.”

Koeman weet dat Barcelona in LaLiga flink zal moeten verbeteren. “De laatste tijd zijn we aan de bal erop vooruitgegaan. We zijn ook efficiënter gaan spelen. Maar in verdedigend opzicht moet het beter. Osasuna had afgelopen weekeinde zomaar twee keer kunnen scoren. Ik denk dat we op de goede weg zijn en laten we doorgaan. We beschikken over vele mogelijkheden in de aanval. Daarom konden we in deze wedstrijd ook weer een paar spelers rust geven. Als iedereen fit is, hebben we echt een geweldige ploeg.”

“Iedereen is hongerig, maar we zullen die instelling steeds weer moeten tonen.” De Nederlander kreeg de vraag of de slechte vorm van Real Madrid in het voordeel van de Catalanen is. “Onze motivatie moet niet afhangen van Real Madrid, Sevilla of Atlético Madrid. We moeten omhoogkijken. We hebben negen punten minder dan Atlético. We moeten alle wedstrijden in de rest van het kalenderjaar winnen om kans te blijven maken op de landstitel. Wat Real Madrid doet of niet doet, is niet ons probleem”, benadrukte hij.