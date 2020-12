Bekijk hoe Cristiano Ronaldo een fraaie mijlpaal in zijn loopbaan bereikte

Juventus maakte woensdag mede dankzij een doelpunt van Cristiano Ronaldo korte metten met Dynamo Kiev in de Champions League: 3-0. De 2-0 was een bijzonder doelpunt voor de 35-jarige Portugees: nummer 750 in zijn loopbaan voor club en land. Het merendeel maakte Ronaldo in Spanje: 450 voor Real Madrid, 118 voor Manchester United, 102 voor Portugal, 75 voor Juventus en 5 voor Sporting Portugal. Juventus strijdt volgende week in en tegen Barcelona om de winst van Groep G. Bekijk hieronder de samenvatting van de wedstrijd.

Bekijk de samenvatting van Juventus - Dynamo Kiev