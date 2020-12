Bekijk hoe de aanval van Barcelona vertrouwen tankte zonder Lionel Messi

Barcelona was woensdagavond in de groepsfase van de Champions League met 0-3 te sterk voor Ferencváros. De doelpunten in Boedapest kwamen op naam van Antoine Griezmann, Martin Braithwaite en Ousmane Dembélé. Het is voor het eerst sinds 2015 (!) dat niet één van de laatste acht doelpunten van Barcelona in de Champions League door Lionel Messi is gemaakt: Gerard Piqué, Sergiño Dest, Braithwaite, Braithwaite, Griezmann, Griezmann, Braithwaite en Dembélé. De vedette kreeg rust van Ronald Koeman en mocht thuisblijven. Bekijk hieronder de samenvatting.

Bekijk de samenvatting van Ferencváros - Barcelona