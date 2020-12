Van der Gijp: ‘Hij is waanzinnig, maar Ronaldo was nog vier keer zo goed’

De ogen van René van der Gijp en Wim Kieft waren woensdagavond bij de wedstrijd tussen Manchester United en Paris Saint-Germain (1-3) voornamelijk gericht op Neymar en Kylian Mbappé. De twee sterren van de Franse grootmacht krijgen lovende kritieken van de analisten van SBS 6.

Van der Gijp zei al in de rust dat hij 'een beetje te doen heeft met Moise Kean', de spits van Paris Saint-Germain. "Dan speelt links van je Neymar en rechts van je Mbappé", grinnikt Van der Gijp. "Dan kun jij er opeens niet zo heel veel van. Dat is niet goed voor je vertrouwen." Ook Kieft is onder de indruk van de twee steraanvallers van PSG. "Je gaat zitten kijken voor die twee. Bij momenten zie je wel dingen die heel bijzonder zijn."

Van der Gijp: 'Die dikke Ronaldo was vier keer zo goed als Mbappé'

"Ik vind die Neymar echt zo geweldig", vervolgt Kieft. "Die heeft zo'n geweldige techniek, uit stand loopt hij je gewoon zo voorbij." Ook over Mbappé zijn Kieft en Van der Gijp erg positief. De Franse aanvaller is qua speelstijl een beetje vergelijkbaar met de Braziliaanse oud-spits Ronaldo. "Hij is waanzinnig snel", zegt Kieft over Mbappé. "Wij maken vaak de vergelijking, maar die 'dikke' Ronaldo had ook zo'n weergaloze techniek in de kleine ruimte. Dat heeft hij wat minder, maar hij is ook geweldig." Van der Gijp voegt toe: "Die Ronaldo was nog vier keer zo goed, maar Mbappé is ook waanzinnig."

Tot slot wordt een moment uit het einde van de wedstrijd uitgelicht. Mbappé zet daarin een razendsnelle counter in van eigen helft en loopt onder meer Harry Maguire van Manchester United eruit. De Fransman mikt de bal vanbinnen de zestien voorlangs en negeert de meegelopen Neymar in die aanval. "Hij had die bal ook aan Neymar kunnen geven, zou hij die het wel gezien hebben?", vraagt Kieft, waarna Van der Gijp zegt: "Nee, maar dan kun je het hem ook niet kwalijk nemen. Ik denk ook niet dat er veel spitsen zijn die nog gaan kijken (voor ploeggenoten), als je op snelheid ligt en je bent zo dicht bij de keeper."