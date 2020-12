Ontketende Giroud pakt Champions League-record af van Ronaldo

Een behoorlijk gewijzigd Chelsea was woensdagavond veel te sterk voor Sevilla: 0-4. Manager Frank Lampard koos ervoor om naast Hakim Ziyech ook onder meer N'Golo Kante, Timo Werner en Masoun Mount op de bank te posteren. Bij Sevilla was er ook geen basisplaats voor Luuk de Jong. De Nederlandse spits kwam in tegenstelling tot Ziyech na rust niet binnen de lijnen. Het was duidelijk de avond van Olivier Giroud, die voor alle doelpunten tekende van de Engelsen.

Ondanks de vele wijzigingen kwam Chelsea al vroeg op voorsprong in Sevilla. Giroud, die voor de verandering een keer een basisplaats kreeg van Lampard, nam de bal met rechts aan in het strafschopgebied, na een bekeken pass van Kai Havertz. De Franse spits twijfelde geen moment en schoot de bal vervolgens met links in de verre hoek achter doelman Alfonso Pastor. Giroud heeft nu in zeven achtereenvolgende uitduels in de Champions League minstens éénmaal gescoord. Sevilla, met Karim Rekik als linksback, Nemanja Gudelj op het middenveld en Oussama Idrissi als linksbuiten, was even van slag, al probeerde de Europa League-winnaar wel om snel weer terug te komen in de wedstrijd.

Wat een spits ?? Giroud doet het weer, nu met een heerlijk subtiel stiftje ??#ZiggoSport #UCL #SEVCHE pic.twitter.com/IY9YwpehBq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 2, 2020

De mee opgekomen Rekik was in de negentiende minuut dicht bij de gelijkmaker, toen een afgeslagen bal voor zijn voeten kwam. De alerte Édouard Mendy hield zijn doel echter schoon met een bekwame redding. In het restant van de eerste helft, met gele kaarten voor Gudelj en Idrissi, golfde het spel redelijk op en neer. Ook na rust bleef Sevilla jagen op de gelijkmaker, die er bijna kwam via Gudelj. De voormalig Ajacied zag zijn schot evenwel over het doel van Mendy zeilen. Aan de andere kant sloeg Chelsea enkele minuten later keihard toe. Giroud troefde zijn bewaker Sergi Gomez af en lobde de bal vervolgens op fraaie wijze over de hulpeloze Pastor: 0-2. Bij Sevilla moest de tegenvallende Idrissi vervolgens na een uur spelen plaatsmaken voor Luis Ocampos.

De hattrick van Giroud was compleet na 74 minuten spelen, luttele minuten nadat Ziyech als invaller zijn entree had gemaakt. De eveneens ingevallen Kante wist Giroud te vinden in het strafschopgebied en tussen twee verdedigers in bracht de Fransman zijn totaal op drie in Sevilla. De held van Chelsea schoot daarmee en passant Cristiano Ronaldo uit de boeken, die met 34 jaar en 35 dagen tot dusver de oudste speler in de Champions League was met een hattrick. Het record is nu dus in handen van Giroud met 34 jaar en 63 dagen. Het bleek nog niet gezien te zijn voor Giroud, die acht minuten voor tijd in het penaltygebied naar beneden werd getrokken door Gomez. Hij ging zelf achter de bal staan en ook vanaf elf meter maakte de routinier geen fout. Kort daarna loste Werner hem af in de voorhoede van Chelsea. De Londenaren staan op dertien punten uit vijf duels, met Sevilla op tien punten. Beide clubs spelen ook na de winterstop in de Champions League.