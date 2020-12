Neymar schiet PSG in spektakelstuk naar uitermate gunstige uitgangspositie

Paris Saint-Germain heeft woensdag een uiterst belangrijke zege behaald in de Champions League. De ploeg van trainer Thomas Tuchel stond even op de rand van uitschakeling in het miljardenbal, maar heeft plaatsing dankzij een 1-3 overwinning bij Manchester United helemaal in eigen hand. PSG, United én RB Leipzig staan op negen punten; de Parijzenaren spelen hun laatste groepsduel thuis tegen Istanbul Basaksehir, terwijl United en Leipzig in een onderling duel gaan vechten om een ticket.

De openingsfase was voor PSG, dat ijzersterk uit de startblokken kwam. Al na zes minuten leidde de Franse storm tot een doelpunt, toen een afgeketst schot van Kylian Mbappé gelukkig voor de voeten van Neymar rolde. Uit een lastige hoek, maar wel van dichtbij, rondde de Braziliaan het knap af uit een halve volley: 0-1. Ook daarna had PSG het beste van het spel, maar Neymar kon net niet aan een voorzet van Alessandro Florenzi reiken om het af te maken.

De 0-1 van Neymar tegen Manchester United

Halverwege de eerste helft ontstond controverse, toen United-middenvelder Fred een soort 'hoofdduw' uitdeelde aan Leandro Paredes, die theatraal naar de grond ging. Scheidsrechter Daniele Orsato besloot na het bekijken van de beelden tot geel voor Fred. United kwam vervolgens beter in de wedstrijd en zag eerst een kopbal van Scott McTominay gepakt worden door Keylor Navas. Na iets meer dan een half uur viel de gelijkmaker. Marcos Rashford probeerde het vanaf de rand van de zestien en had geluk dat de bal via het been van Danilo in het doel rolde: 1-1.

Ook de tweede helft stond bol van spektakel. Manchester United bleef de betere ploeg en kreeg al snel gigantische kansen op de voorsprong. Martial mikte na een perfecte breedtebal vrij onbegrijpelijk wild over. Daarna belandde een prachtige stift van Cavani op de lat. In de nastoot bezorgde Rashford de bal bij Martial, die van dichtbij stuitte op een woud aan PSG-verdedigers. PSG had het zwaar maar was daarna zelf ook dichtbij een treffer, eerst via een kopbal van Marquinhos die tegen de lat kwam.

De 1-2 van Marquinhos tegen Manchester United

Even later probeerde invaller Bakker het in kansrijke positie. De poging van de linkervleugelverdediger werd uit de verre hoek getikt door De Gea. Uit de hoekschop die volgde was het raak voor PSG. Een schot van Florenzi uit de tweede lijn werd gesmoord door Abdou Diallo, die de bal zonder het te weten bij Marquinhos bracht. De Braziliaan tikte van drie meter binnen: 1-2. Nog geen minuut later werd Fred alsnog van het veld gestuurd. De middenvelder speelde weliswaar de bal, maar gleed ook door op Ander Herrera en kreeg zijn tweede gele kaart.

Bij Manchester United werd vers bloed ingebracht, in een poging de schade met tien man te kunnen repareren. Een harde volley van invaller Paul Pogba vloog vlak over het doel van Navas, die daarna redding bracht op een dreigende kopbal van Bruno Fernandes. In de counter had Mbappé het moeten afmaken, maar de aanvaller van PSG mikte voorlangs. Even later was het wél raak, toen invaller Rafinha de bal vanaf de achterlijn teruglegde op Neymar: 1-3.