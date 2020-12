Wonderschoon doelpunt Griezmann leidt vijfde CL-zege Barcelona in

Barcelona heeft woensdagavond ook de vijfde groepswedstrijd in de Champions League in winst omgezet. Het team van trainer Ronald Koeman won met ruim verschil van Ferencváros, dat in de rust al tegen de eindstand aankeek: 0-3. Antoine Griezmann kwam voor de derde wedstrijd op tot scoren en deed dat bovendien op wonderschone wijze. Frenkie de Jong startte op de bank en kwam na rust binnen de lijnen. Barcelona en Juventus strijden volgende week in het Camp Nou om de eerste plaats in Groep G.

Barcelona was vanaf de eerste minuut de betere ploeg, terwijl Ferencváros amper in de buurt van het doel van Neto kwam. In de openingsfase hing de openingsgoal al in de lucht toen Martin Braithwaite bij de eerste paal een voorzet van Sergiño Dest net naast mikte. Na veertien minuten spelen was het alsnog raak. Na een combinatie tussen Ousmane Dembélé en Jordi Alba gaf laatstgenoemde de bal laag voor en zorgde Griezmann voor een briljante afronding: met de hak, achter het standbeen en door de benen van doelman Denes Dibusz.

Enkele minuten later stond het duo Dembélé - Alba opnieuw aan de basis van een doelpunt. Dit keer was het de Fransman die vanaf de linkerkant voorgaf en Braithwaite die het leer diagonaal in de rechterhoek gleed: 0-2. De doelpuntenmaker speelde vervolgens een belangrijke rol bij het derde doelpunt van Barcelona. Braithwaite werd in het strafschopgebied onderuitgehaald door Abraham Frimpong, waarna Dembélé vanaf elf meter de ruststand op het scorebord zette: 0-3.

Koeman wijzigde het elftal na rust op twee plaatsen: De Jong nam de plaats van Sergio Busuquets in en Junior Firpo kwam binnen de lijnen voor Jordi Alba. Barcelona was na rust minder dominant dan in de eerste helft. Een goede inzet van David Siger zeilde voorbij de kruising en niet veel later eindigde een rush van Dembélé met een inzet in het zijnet. De Fransman bleef bij Barcelona voor het meeste gevaar zorgen.

Aan de andere kant was Neto bij de les op een kopbal van Roko Baturina. Koeman gaf ondertussen ook nog speelminuten aan Riqui Puig, Konrad de la Fuente en Carles Aleña. Een vierde doelpunt hing in de slotfase in de lucht, maar een inzet van Miralem Pjanic miste precies en Dembélé had zeven minuten voor tijd beter zelf kunnen schieten. De generositeit van de Fransman zorgde ervoor dat een verdediger van Ferencváros de pass op Puig kon onderscheppen.

Barcelona en Juventus strijden over een week om de eerste plaats in Groep G. Juventus won tegelijkertijd ook met 3-0 van Dynamo Kiev, maar heeft drie punten minder dan de Catalanen: vijftien om twaalf. Barcelona won het eerste duel met Juventus met 0-2 en dus zal het team van Andrea Pirlo in het Camp Nou een beter resultaat moeten boeken om de groepsfase als nummer één af te sluiten.