Hard oordeel Van der Gijp: ‘Van de Beek is geen wereldtop en hij is dat wel’

René van der Gijp en Wim Kieft voorzien problemen voor Donny van de Beek, die woensdagavond op de bank begint in het Champions League-duel van Manchester United met Paris Saint-Germain. Beide analisten denken dat de Nederlandse middenvelder niet over de kwaliteiten beschikt om uit te groeien tot de absolute leider op het middenveld van the Reds.

"Van de Beek zal heus wel geweten hebben van dat toen hij daar kwam, dat hij dacht: Ik ga niet Pogba eruit spelen, ik ga niet Matic eruit spelen. Je moet gewoon wachten op je kans", concludeert Kieft in zijn analyse voor SBS6. "Je moet gewoon wachten op je moment en als die komt moet je hem pakken. Dan groei je er langzaam in. Want hij is natuurlijk geen Frenkie de Jong of Matthijs de Ligt." Kieft denkt niet dat Van de Beek op termijn de nummer tien-positie gaat bekleden in Manchester. "Nee, daar komt hij niet op. Maar zo speel je eigenlijk alleen zoals bij Ajax. En dat spelen niet zoveel clubs. Maar hij is heel vast en taakbewust en doet altijd zijn best. Maar het is natuurlijk geen Bruno Fernandes."

René van der Gijp gaat stuk om 'duurste verdediger ter wereld'

Van der Gijp is het niet eens met de geluiden uit Engeland dat Van de Beek niet op één middenveld zou kunnen spelen met Fernandes. "Dat is onzin. Maar weet je wat het is, je moet natuurlijk wel iedereen op zijn sterke punten benutten. Van de Beek heeft enorm veel diepgang, maakt best een makkelijke goal en heeft best een goede techniek. Maar het is geen wereldtop. Bruno Fernandes is dat wel. Die heeft diepgang, scorend vermogen en kan ballen geven waarvan je zegt: 'Die zag ik niet aankomen'. Dat doet Van de Beek niet. Van de Beek geeft altijd ballen waarvan ik denk: Die zag ik ook. Er zit weinig verrassing in."

"En je zit wel bij een club waar er wel een paar op het middenveld gespeeld hebben natuurlijk in de afgelopen twintig jaar", gaat Van der Gijp verder over de bankzitter van Manchester United. "Ik denk dat die mensen denken: Het is toch meer Everton. Dat denk ik dan." De analist vergelijkt de situatie van Van de Beek met die van Georginio Wijnaldum bij Liverpool. "Die is ook gaan groeien." Kieft krijgt vervolgens de vraag van Van der Gijp of hij denkt dat er nog veel rek inzit bij Van de Beek. "Dit is hem", antwoordt de oud-aanvaller. "Maar ik begrijp hem wel, want je gaat gewoon naar Manchester United. Dat is een eer en je verdient een bak met geld. En hij denkt misschien: Ik kijk wel waar het schip strandt", zo besluit Kieft.