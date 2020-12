Kik Pierie gaat tegen Ajax voor herhaling van scenario uit 2007

Voor Kik Pierie staat er dit weekend een speciale ontmoeting op het programma. De centrale verdediger wordt dit seizoen door FC Twente gehuurd van Ajax en zaterdag treffen de teams elkaar in de Johan Cruijff ArenA. Mocht de Ajax-huurling erin slagen om te scoren, dan treedt hij in de voetsporen van Jan Vertonghen.

Pierie moest de openingsfase van het seizoen missen vanwege een knieblessure, maar inmiddels is hij helemaal fit en zal hij komend weekend starten tegen Ajax. Waar sommige spelers ‘uit respect’ weigeren te juichen als er gescoord wordt tegen de club waar ze gespeeld hebben, geeft Pierie in een interview met FOX Sports alvast te kennen geen genade te zullen hebben als hij scoort: “Ik geef nu alles voor Twente en dan ga ik niet rekening houden met de club waar ik eventueel onder contract sta.”

"Tuurlijk, ik zal niet in de borden gaan hangen", nuanceert de ex-speler van sc Heerenveen zijn uitspraken. "Maar zo lang ik voor Twente speel, geef ik alles voor Twente. Zo simpel is het." In het shirt van Ajax speelde de verdediger nog nooit een Eredivisie-duel, maar namens de Tukkers staat de teller dit seizoen inmiddels op vijf wedstrijden.

Pierie heeft zelf wel een verklaring voor het feit dat hij nog nooit namens de Amsterdammers in actie mocht komen in de Eredivisie. "Ik denk dat ik het niveau in het begin wel onderschat heb. Het niveau bij Ajax ligt echt heel hoog en vergeleken met een aantal clubs in de competitie is het niveau erg gestegen." De achterhoedespeler denkt dat de onderschatting mede ontstaan is door het feit dat hij bij zijn voormalige werkgever erg gewaardeerd werd. "Ik werd bij Heerenveen op een gegeven moment geprezen en ik kwam een aantal keer in het nieuws", zo verklaart Pierie in het video-item.

Dit weekend hoopt de huurling de club pijn te doen waar hij onder contract staat. De laatste speler met een huurcontract bij een andere club die tegen Ajax scoorde was Vertonghen. In 2007 maakte de Belg het winnende doelpunt in het shirt van RKC Waalwijk. Pierie is zich volledig bewust van het mogelijke Vertonghen-scenario en zal 'gewoon' juichen als het zover komt: "Als ik scoor, dan zal ik juichen ook. Anders is het werkweigering."