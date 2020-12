Spanning in Groep H stijgt na knotsgekke zege van RB Leipzig in Turkije

RB Leipzig heeft woensdagavond ternauwernood gedaan wat het moest doen in de Champions League. Het team van Julian Nagelsmann was met 3-4 te sterk voor Basaksehir, dat een Europa League-ticket definitief kan vergeten als Paris Saint-Germain later vanavond minimaal gelijkspeelt bij Manchester United. Het duel op Old Trafford is van nog groter belang voor Leipzig, daar winst van PSG zou betekenen dat alle drie de clubs op negen punten uit vijf wedstrijden komen en dat volgende week een heuse apotheose wacht.

RB Leipzig speelde gedurende lange fases van de eerste helft dominerend voetbal en gaf in defensief opzicht heel weinig weg. De dubbele voorsprong van 0-2 was dan ook volledig verdiend, al kwam de openingstreffer na nog geen half uur spelen vrij gelukkig tot stand. Marcel Sabitzer werd niet aangepakt toen hij het Turkse strafschopgebied naderde en zag hoe zijn schot via Martin Skrtel en uiteindelijk het been van Youssuf Poulsen van richting werd veranderd. Mert Gunok kon niet voorkomen dat de bal in zijn doel verdween.

Enkele minuten voor verdubbelde het team van Nagelsmann de voordelige marge. Emil Forsberg drong aan de linkerkant het strafschopgebied binnen en kon de bal al vallend nog net richting Nordi Mukiele werken. De verdediger raakte de bal niet geweldig, maar het leer hobbelde uiterst precies richting de linkerhoek: 0-2. RB Leipzig lette één keer niet op en daar profiteerde Basaksehir meteen van. Diep in de extra tijd werkte Edin Visca de bal uit een corner laag naar de rand van het strafschopgebied, waar Irfan Kahveci aan iedereens aandacht was ontsnapt. Hij schoot de bal met effect in de linkerhoek: 1-2.

Leipzig kwam na 65 minuten op fraaie wijze op 1-3. Angeliño gaf aan de linkerkant in één keer een heerlijke steekpass met de wreef op Dani Olmo, die het strafschopgebied binnenkwam en de bal na een goede actie laag in de linkerhoek schoot. Luttele minuten later verkleinde Basaksehir alweer de nadelige marge toen drie verdedigers tegelijk met een speler van de Turken meeliepen en Kahveci daardoor de ruimte kreeg om de bal uitstekend in de linkerhoek te mikken: 2-3. Niet veel later liep Leipzig de 2-4 mis toen een inzet van Poulsen de paal raakte. Dat leek een vervelende misser te worden.

Dat Kahveci een piekfijne traptechniek heeft, bewees hij namelijk ook enkele minuten voor het einde uit een vrije trap. De bal ging via de onderkant van de lat in het doel en zijn hattrick leek ook het laatste wapenfeit te worden, maar daar dacht Alexander Sorloth anders over. De invaller schoot diep in de extra tijd de 3-4 tegen de touwen. Het was voor de aanvaller pas zijn eerste doelpunt voor de Duitsers, waar Justin Kluivert enkele minuten voor tijd inviel.

RB Leipzig heeft nu evenveel punten als Manchester United en wacht in spanning af wat de uitslag op Old Trafford wordt. Het team van Ole Gunnar Solskjaer heeft aan een remise al voldoende om een ronde verder te komen, terwijl de Parijzenaars in Manchester ook op negen punten hopen te komen. Leipzig heeft als nadeel dat het onderlinge resultaat in het voordeel van PSG is (2-1 en 1-0) en dat het eerste duel op Old Trafford met 5-0 verloren ging. Een kleinere zege op Manchester United is afhankelijk van het resultaat later vanavond mogelijk geen ticket voor de achtste finales waard.