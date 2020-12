Storm aan kritiek laat Schmidt koud: ‘Lees geen kranten en kijk geen tv’

Roger Schmidt kreeg afgelopen weekeinde nogal wat kritiek te verwerken. De PSV-coach koos tegen Sparta Rotterdam (1-0) namelijk voor acht nieuwe spelers ten opzichte van het Europa League-duel met PAOK Saloniki (3-2) van drie dagen daarvoor. Wat volgde was een zeer moeizame overwinning op Sparta. Onder meer Valentijn Driessen zette vraagtekens bij de keuzes van Schmidt, die 'met vuur' zou spelen. De PSV-coach is echter niet onder de indruk van de kritiek van de buitenwacht.

Schmidt heeft geen enkele spijt van zijn vele wissels tegen Sparta. "We moesten het nu doen. Ik lees geen kranten. Nee, echt niets. En ik kijk ook geen televisie wat anderen daarvan vinden", wordt de Duitser woensdag op de persconferentie voorafgaand aan Granada-uit geciteerd door onder meer het Eindhovens Dagblad. "Uiteindelijk moet ik mijn eigen lijn kunnen volgen en in overleg met mijn staf bepalen wat wel en niet verstandig is. We hebben een moeilijke en speciale tijd nu, waarbij ik steeds de situatie van mijn spelers moet afwegen. Ik moet als trainer ook goed zorgen voor mijn spelers. Dit was het moment om deze stap te zetten."

Driessen was een dag na PSV - Sparta hard in zijn oordeel over Schmidt. "Het was spelen met vuur", liet de sportjournalist weten in een video-item van De Telegraaf. "Allemaal basisspelers had hij eruit gelaten, om ze te sparen voor de Europa League-wedstrijd tegen Granada van aanstaande donderdag," De zege op Sparta kwam met de nodige moeite tot stand. "Met de hakken over de sloot, penalty van Donyell Malen in tweede instantie, als invaller. Noni Madueke invaller, Cody Gakpo invaller, achterin allerlei veranderingen. Denzel Dumfries op de bank, zijn aanvoerder. Mario Götze en Eran Zahavi deden dan wel mee. Maar het was een totale verrassing voor alles en iedereen." Naast Driessen laat ook Johan Derksen zich in Veronica Inside geregeld negatief uit over Schmidt, die volgens de analist te veel invloed zou hebben op het spelersbeleid bij PSV.

Ten opzichte van het duel met Sparta mist PSV alleen de niet geheel fitte Mauro Júnior tegen Granada, dat met tien punten uit vier duels aan kop gaat in groep E van de Europa League. PSV staat tweede met zes punten. Winst lijkt cruciaal te zijn voor de Eindhovenaren, al wil Schmidt ook weer niet overdrijven. "De eerstvolgende wedstrijd is altijd de belangrijkste", zo benadrukt de PSV-trainer. "Maar natuurlijk is dit een belangrijke. Ook de duels om ons te kwalificeren voor de Europa League-groepsfase voelden als wedstrijden waar de boog gespannen stond. We willen door en gaan dus voor de winst." PSV verloor in oktober nog met 1-2 van Granada, ondanks een 1-0 voorsprong bij rust.