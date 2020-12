AZ imponeert sinds drama uit 2018: ‘Maar van Napoli verliezen en we zijn eruit’

AZ staat aan de vooravond van één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen, want donderdagavond komt Napoli op bezoek in het AFAS Stadion. Trainer Arne Slot is vooral trots op de prestaties van zijn elftal in de groepsfase van de Europa League, maar de AZ-coach weet ook heel goed dat een slecht resultaat tegen de Italianen verstrekkende gevolgen kan hebben.

"Je kunt er alle berekeningen op loslaten, maar als we van Napoli verliezen liggen we eruit", benadrukt Slot woensdag op de persconferentie in aanloop naar de vijfde groepswedstrijd in de Europa League. "We weten dat we een resultaat moeten halen maar ook als we gelijkspelen hebben we best een goede uitgangspositie. Maar van Rijeka-uit win je ook niet zomaar." Slot verwijst daarmee naar de laatste poulewedstrijd tegen HNK Rijeka op donderdag 10 december. AZ staat net als nummer twee Real Sociedad op zeven punten uit vier duels, terwijl Napoli aan kop gaat met negen punten uit evenveel duels. HNK Rijeka is nog puntloos.

Wat er ook gebeurt in de afsluitende twee groepsduels in de Europa League, Slot is boven alles trots op zijn elftal. "We hebben lang en hard moeten werken met elkaar om dit niveau te bereiken. Twee jaar geleden werden we in de voorronde van de Europa League nog uitgeschakeld door Kairat Almaty uit Kazachstan (2-0 nederlaag en 2-1 overwinning, red.). Sinds dat moment hebben we constant nieuwe stappen gemaakt. Nu moeten we tegen Napoli laten zien dat we een groot aandeel in een wedstrijd kunnen hebben. Net zoals we thuis tegen Real Sociedad hebben gedaan (0-0, red.). Wij verwachten Napoli partij te kunnen geven en als je dan terugkijkt naar twee jaar geleden is dat een hele mooie ontwikkeling die we als club hebben doorgemaakt", deelt de AZ-trainer complimenten uit aan zijn spelers.

Slot weet dat AZ 'op de top van zijn kunnen' zal moeten presteren tegen Napoli, dat in de uitwedstrijd nog met 0-1 werd verslagen. Opvallend was dat AZ in het San Paolo slechts 27 procent balbezit had. "Maar je kunt ook controle hebben als je de bal niet hebt. Op bezoek bij Real Sociedad (1-0 nederlaag, red.) hadden we helemaal géén controle en toen hadden we de bal ook niet. Tegen Napoli hadden we wél de controle, want we gaven geen grote kansen weg."

Winst op Napoli lijkt cruciaal te zijn voor Europese overwintering van AZ, weet ook aanvoerder Teun Koopmeiners. "Ik heb er zelf ook al een kleine rekensom op losgelaten", geeft de middenvelder prijs tijdens de persbijeenkomst in Alkmaar. "Ik denk dat er zeker een reële kans is tegen Napoli, anders win je de uitwedstrijd niet. Maar natuurlijk hebben zij kwalitatief een heel goed team, dus wij moeten op en top zijn", geeft Koopmeiners mee aan zijn ploeggenoten.