Steven Bergwijn wint strijd van concurrentie: ‘Gaan ze hem nu wegsturen?’

Steven Bergwijn lijkt de concurrentiestrijd bij Tottenham Hotspur van Gareth Bale gewonnen te hebben. De 23-jarige aanvaller had in de Premier League in de laatste topduels met Manchester City (2-0 winst) en Chelsea (0-0) een basisplaats en kreeg in Engeland positieve kritieken. Over Bale klinken juist negatieve geluiden: voormalig Tottenham-spits Darren Bent haalt fel uit naar de van Real Madrid gehuurde vleugelspits.

Bale bleef in eerder genoemde twee wedstrijden negentig minuten op de bank, een teken dat ook Lucas Moura voor de Welshman komt in de pikorde. "Bale komt niet eens in de buurt van de speler die hij ooit was", zegt Bent tegenover TalkSport over de 31-jarige aanvaller, die het voorlopig vooral moet doen met minuten in de minder belangrijk geachte Europa League. Daarin zal Bale zich moeten bewijzen aan manager José Mourinho, weet Bent. "Dat is een geleidelijk proces, maar tegelijkertijd praten we over een huurperiode van een jaar."

"Het is de vraag hoe lang Mourinho bereid is om hem tijd te geven, voordat hij zal zeggen: 'Dit gaat niet werken'. Iedereen heeft het over de geweldige prestaties van Heung-Min Son en Harry Kane, maar het zou eigenlijk over Bale moeten gaan. Alleen die is lang niet meer de speler die hij ooit was", aldus Bent, die zijn twijfels uitspreekt over de Welsh international. "Hij heeft ongeveer drie jaar niet wekelijks gespeeld en hij heeft zware blessures gehad, dus die Bale komt misschien nooit meer terug."

Bent werpt de suggestie op dat Tottenham de huurperiode van Bale vervroegd zou kunnen beëindigen. "Er zou een punt kunnen komen waarop Bale een afleiding gaat vormen. Tottenham moet dat beslissen. Het is een huurperiode van een jaar en als het zo doorgaat, wat gaan the Spurs dan doen? Sturen ze hem terug naar Madrid of behouden ze hem? Het zal niet lang duren voordat de fans gaan roepen: 'We kunnen niet op Bale blijven wachten, laat Bergwijn en Lucas maar spelen.'"