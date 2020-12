Lionel Messi krijgt bijzonder verzoek van zoon van Diego Maradona

Lionel Messi heeft van Diego Maradona junior, de zoon van de vorige week overleden oud-voetballer, een opmerkelijk verzoek gekregen. De stervoetballer van Barcelona is door de 34-jarige zoon van Maradona, die zelf ook het profvoetbal haalde op een bescheiden niveau, gevraagd om afstand te nemen van zijn rugnummer 10, zo meldt Marca.

André Villas-Boas, de trainer van Olympique Marseille, kwam vlak na het overlijden van de zestigjarige Maradona met het idee om mondiaal rugnummer 10 niet meer te gebruiken in het voetbal. Maradona junior vindt ook dat het legendarische nummer van zijn vader niet meer gebruikt moet worden en hoopt dat Messi bij zowel Argentinië als Barcelona een ander nummer kiest.

"Ik wil dat het shirt niet meer gebruikt wordt door de teams waarvoor mijn vader heeft gespeeld", aldus Maradona junior. "Dus ook niet meer door Barcelona, zonder twijfel." Maradona speelde vanaf 1982 twee seizoenen voor Barcelona, alvorens hij verrassend naar Napoli ging. Sinds 2008 speelt Messi bij Barcelona met het rugnummer 10. De 33-jarige Argentijn nam het destijds over van Ronaldinho.

Messi bracht zondag in de wedstrijd tegen Osasuna (0-4 winst) een eerbetoon aan Maradona. De aanvaller trok na het maken van de vierde treffer zijn shirt van Barcelona uit, waardoor een speciaal tenue van de Argentijnse club Newell's Old Boys met nummer 10 tevoorschijn kwam. "Het raakte me heel erg", zegt Maradona junior daarover. "Het zijn hele emotionele dagen geweest. Leo's gebaar was speciaal, heel mooi. Het maakte me aan het huilen."